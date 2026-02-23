Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoアトレティコ・マドリー
Riyadh Air Metropolitano
team-logoクラブ・ブルッヘ
Yuta Tokuma

【2月25日】アトレティコvsクラブ・ブルッヘのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【欧州CL 放送予定】2月25日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、アトレティコ・マドリード対クラブ・ブルッヘの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月25日(水)に開催。アトレティコ・マドリードとクラブ・ブルッヘが対戦する。

本記事では、アトレティコvsクラブ・ブルッヘのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アトレティコvsクラブ・ブルッヘの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのアトレティコvsクラブ・ブルッヘは、アトレティコのホーム「エスタディオ・メトロポリターノ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月25日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：アトレティコ・マドリード vs クラブ・ブルッヘ
  • 会場：エスタディオ・メトロポリターノ

アトレティコvsクラブ・ブルッヘの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコvsクラブ・ブルッヘの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

アトレティコvsクラブ・ブルッヘ チーム情報

アトレティコ・マドリー vs クラブ・ブルッヘ 予想スタメン

アトレティコ・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCLB
13
ヤン・オブラク
17
ダヴィド・ハンツコ
3
マッテオ・ルッジェリ
16
ナウエル・モリーナ
18
マルク・プビル
6
コケ
14
マルコス・ジョレンテ
20
ジュリアーノ・シメオネ
22
アデモラ・ルックマン
19
フリアン・アルバレス
7
アントワーヌ・グリーズマン
22
シモン・ミニョレ
44
ブランドン・メシェレ
64
K. Sabbe
65
ホアキン・ザイス
4
ジョエル・オルドネス
25
A. Stankovic
8
クリストス・ツォリス
15
ラファエル・オニエディカ
67
M. Diakhon
20
ハンス・ヴァナケン
7
ニコロ・トレソルディ

4-2-3-1

CLBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • I. Leko

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ATM
-直近成績

ゴールを許す
11/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

CLB
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ATM

直近の 5 試合

CLB

1

Win

3

引分け

1

Win

6

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

