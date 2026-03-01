今井達也がアストロズでもらう年俸はいくら？

MLB（メジャーリーグ・ベースボール）のヒューストン・アストロズに今井達也が入団した。埼玉西武ライオンズで活躍した右腕がアメリカの地でも活躍することが期待される。

本記事では、アストロズの今井達也の年俸を紹介する。

アストロズ今井達也の年俸は？

2026シーズンからMLBに挑戦する今井達也は、アメリカンリーグの強豪ヒューストン・アストロズに入団。アストロズと今井は、総額5400万ドル（約82億5400万円）の3年契約を結んだ。なお、2026年と2027年シーズン終了後には契約破棄ができるオプトアウト条項が含まれている。

また、今井が2026年シーズンに100イニングを投げれば、最大で300万ドル（約4億5900万円）のボーナスを得られ、その場合、2027年からの2年間の基本年俸は2100万ドル（約32億1100万円）に増額する。

今井達也所属アストロズの開幕試合はいつ？

今井達也が入団したヒューストン・アストロズは、日本時間3月27日(金)に本拠地ダイキン・パーク でロサンゼルス・エンゼルスとの開幕戦を迎える。

先発投手としてロースター入りが期待される今井はどのタイミングでMLBデビューを果たすか注目だ。

