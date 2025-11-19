このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Asia Winter Baseball LeagueDAZN
Yuta Tokuma

アジアウインターベースボールリーグ2025の派遣選手一覧

2025アジアウインターベースボールリーグの派遣選手一覧・視聴方法を紹介。

2025アジアウィンターベースボールリーグが、11月15日(土)から12月7日(日)に台湾で行われる。

本記事では、2025アジアウィンターベースボールリーグの派遣選手を紹介する。

アジアウインターベースボールリーグ｜概要

2025アジアウィンターベースボールリーグは、11月15日(土)～12月7日日(日)にかけ台湾で開催。全44試合が行われる。

日本、台湾、韓国の3カ国から若手が出場する冬季リーグ。出場チームはNPB選抜のほか、日本社会人リーグのJABA選抜、韓国プロ野球のKBO選抜、台湾プロ野球のTWN（山）、TWN（海）の5チームだ。

NPB選抜の選手は以下の通り。

派遣選手一覧

背番号ポジション選手名所属球団
28投手安徳 駿福岡ソフトバンクホークス
47投手山口 廉王オリックス・バファローズ
48投手茨木 秀俊阪神タイガース
61投手高橋 幸佑中日ドラゴンズ
98投手権田 琉成オリックス・バファローズ
012投手廣澤 優東京ヤクルトスワローズ
026投手吉村 優聖歩読売ジャイアンツ
041投手黃 錦豪読売ジャイアンツ
043投手宮國 凌空オリックス・バファローズ
102投手清水 麻成横浜DeNAベイスターズ
103投手金渕 光希横浜DeNAベイスターズ
123投手冨士 大和埼玉西武ライオンズ
203投手井上 剣也中日ドラゴンズ
213投手森山 暁生中日ドラゴンズ
57捕手矢野 泰二郎東京ヤクルトスワローズ
113捕手野田 海人埼玉西武ライオンズ
024捕手坂本 達也読売ジャイアンツ
25内野手庄子 雄大福岡ソフトバンクホークス
31内野手森 駿太中日ドラゴンズ
38内野手佐藤 太陽埼玉西武ライオンズ
45内野手佐野 大陽阪神タイガース
68内野手青野 拓海東北楽天ゴールデンイーグルス
75内野手陽 柏翔東北楽天ゴールデンイーグルス
007内野手宇都宮 葵星読売ジャイアンツ
202内野手中村 奈一輝中日ドラゴンズ
8外野手麦谷 祐介オリックス・バファローズ
50外野手山中 稜真オリックス・バファローズ
78外野手吉野 創士東北楽天ゴールデンイーグルス
008外野手相澤 白虎読売ジャイアンツ

アジアウインターベースボールリーグ｜スケジュール

レギュラーシーズン11月15日（土）～12月5日（金）
プレーオフ12月6日（土）
決勝・3位決定戦12月7日（日）

アジアウインターベースボールリーグ｜放送・配信

2025アジアウィンターベースボールリーグは、DAZNでNPB選抜の全試合をライブ配信する。

DAZNの視聴方法は以下の通り。

