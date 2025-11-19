アジアウインターベースボールリーグ2025の派遣選手一覧

2025アジアウィンターベースボールリーグが、11月15日(土)から12月7日(日)に台湾で行われる。
本記事では、2025アジアウィンターベースボールリーグの派遣選手を紹介する。
アジアウインターベースボールリーグ｜概要
2025アジアウィンターベースボールリーグは、11月15日(土)～12月7日日(日)にかけ台湾で開催。全44試合が行われる。
日本、台湾、韓国の3カ国から若手が出場する冬季リーグ。出場チームはNPB選抜のほか、日本社会人リーグのJABA選抜、韓国プロ野球のKBO選抜、台湾プロ野球のTWN（山）、TWN（海）の5チームだ。
NPB選抜の選手は以下の通り。
派遣選手一覧
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属球団
|28
|投手
|安徳 駿
|福岡ソフトバンクホークス
|47
|投手
|山口 廉王
|オリックス・バファローズ
|48
|投手
|茨木 秀俊
|阪神タイガース
|61
|投手
|高橋 幸佑
|中日ドラゴンズ
|98
|投手
|権田 琉成
|オリックス・バファローズ
|012
|投手
|廣澤 優
|東京ヤクルトスワローズ
|026
|投手
|吉村 優聖歩
|読売ジャイアンツ
|041
|投手
|黃 錦豪
|読売ジャイアンツ
|043
|投手
|宮國 凌空
|オリックス・バファローズ
|102
|投手
|清水 麻成
|横浜DeNAベイスターズ
|103
|投手
|金渕 光希
|横浜DeNAベイスターズ
|123
|投手
|冨士 大和
|埼玉西武ライオンズ
|203
|投手
|井上 剣也
|中日ドラゴンズ
|213
|投手
|森山 暁生
|中日ドラゴンズ
|57
|捕手
|矢野 泰二郎
|東京ヤクルトスワローズ
|113
|捕手
|野田 海人
|埼玉西武ライオンズ
|024
|捕手
|坂本 達也
|読売ジャイアンツ
|25
|内野手
|庄子 雄大
|福岡ソフトバンクホークス
|31
|内野手
|森 駿太
|中日ドラゴンズ
|38
|内野手
|佐藤 太陽
|埼玉西武ライオンズ
|45
|内野手
|佐野 大陽
|阪神タイガース
|68
|内野手
|青野 拓海
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|75
|内野手
|陽 柏翔
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|007
|内野手
|宇都宮 葵星
|読売ジャイアンツ
|202
|内野手
|中村 奈一輝
|中日ドラゴンズ
|8
|外野手
|麦谷 祐介
|オリックス・バファローズ
|50
|外野手
|山中 稜真
|オリックス・バファローズ
|78
|外野手
|吉野 創士
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|008
|外野手
|相澤 白虎
|読売ジャイアンツ
アジアウインターベースボールリーグ｜スケジュール
|レギュラーシーズン
|11月15日（土）～12月5日（金）
|プレーオフ
|12月6日（土）
|決勝・3位決定戦
|12月7日（日）
アジアウインターベースボールリーグ｜放送・配信
2025アジアウィンターベースボールリーグは、DAZNでNPB選抜の全試合をライブ配信する。
DAZNの視聴方法は以下の通り。
DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！
DAZNで視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶アジアウインターベースボールリーグを見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
野球専用プラン「DAZN BASEBALL」DAZN
DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。
「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、アジアウインターベースボールリーグをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）
詳しくはDAZN公式サイトをチェック！