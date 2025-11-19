アジアウインターベースボールリーグ2025の派遣選手一覧

2025アジアウィンターベースボールリーグが、11月15日(土)から12月7日(日)に台湾で行われる。

本記事では、2025アジアウィンターベースボールリーグの派遣選手を紹介する。

アジアウインターベースボールリーグ｜概要

2025アジアウィンターベースボールリーグは、11月15日(土)～12月7日日(日)にかけ台湾で開催。全44試合が行われる。

日本、台湾、韓国の3カ国から若手が出場する冬季リーグ。出場チームはNPB選抜のほか、日本社会人リーグのJABA選抜、韓国プロ野球のKBO選抜、台湾プロ野球のTWN（山）、TWN（海）の5チームだ。

NPB選抜の選手は以下の通り。

派遣選手一覧

背番号 ポジション 選手名 所属球団 28 投手 安徳 駿 福岡ソフトバンクホークス 47 投手 山口 廉王 オリックス・バファローズ 48 投手 茨木 秀俊 阪神タイガース 61 投手 高橋 幸佑 中日ドラゴンズ 98 投手 権田 琉成 オリックス・バファローズ 012 投手 廣澤 優 東京ヤクルトスワローズ 026 投手 吉村 優聖歩 読売ジャイアンツ 041 投手 黃 錦豪 読売ジャイアンツ 043 投手 宮國 凌空 オリックス・バファローズ 102 投手 清水 麻成 横浜DeNAベイスターズ 103 投手 金渕 光希 横浜DeNAベイスターズ 123 投手 冨士 大和 埼玉西武ライオンズ 203 投手 井上 剣也 中日ドラゴンズ 213 投手 森山 暁生 中日ドラゴンズ 57 捕手 矢野 泰二郎 東京ヤクルトスワローズ 113 捕手 野田 海人 埼玉西武ライオンズ 024 捕手 坂本 達也 読売ジャイアンツ 25 内野手 庄子 雄大 福岡ソフトバンクホークス 31 内野手 森 駿太 中日ドラゴンズ 38 内野手 佐藤 太陽 埼玉西武ライオンズ 45 内野手 佐野 大陽 阪神タイガース 68 内野手 青野 拓海 東北楽天ゴールデンイーグルス 75 内野手 陽 柏翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 007 内野手 宇都宮 葵星 読売ジャイアンツ 202 内野手 中村 奈一輝 中日ドラゴンズ 8 外野手 麦谷 祐介 オリックス・バファローズ 50 外野手 山中 稜真 オリックス・バファローズ 78 外野手 吉野 創士 東北楽天ゴールデンイーグルス 008 外野手 相澤 白虎 読売ジャイアンツ

アジアウインターベースボールリーグ｜スケジュール

レギュラーシーズン 11月15日（土）～12月5日（金） プレーオフ 12月6日（土） 決勝・3位決定戦 12月7日（日）

アジアウインターベースボールリーグ｜放送・配信

2025アジアウィンターベースボールリーグは、DAZNでNPB選抜の全試合をライブ配信する。

DAZNの視聴方法は以下の通り。

