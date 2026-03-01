今年は史上最速で“聖トッテリンガム・デイ”を祝う？アーセナル、1日に確定も…勝ち点差が過去最大になる可能性

アーセナルファンは、史上最速で“セント・トッテリンガム・デイ”を祝う可能性があるようだ。

今季もプレミアリーグ優勝争いを牽引し、前節には宿敵トッテナムとのノースロンドンダービーを4-1で制しシーズンダブルを達成したアーセナル。一方のトッテナムは直近のリーグ戦3連敗、イゴール・トゥドール監督初陣となったダービーでもライバルとの差を見せつけられる結果となった。この試合を終え、アーセナルの勝ち点は「61」に到達。トッテナムは「29」のままとなっている。

そして、アーセナルファンは史上最速で“セント・トッテリンガム・デイ”を祝う可能性があるようだ。プレミアリーグにおいて宿敵トッテナムを勝ち点で上回ることが確定する日を指し、「Tottenham」と「tottering（よろめく）」の造語であるこのフレーズだが、今年は3月2日に迎える可能性がある。

『BBC』によると、これまでの最速記録は2008年の3月9日。しかし今年は、3月1日に行われるプレミアリーグ第28節フラム戦でトッテナムが敗れた場合、もしくは同日にアーセナルがチェルシーに勝利した場合、“セント・トッテリンガム・デイ”が確定することになる。

また『BBC』は「もし最速記録を更新することになれば、激しいライバル関係にある両チームの格差を浮き彫りにする」と指摘。アーセナルは残り10試合、トッテナムは残り11試合の状況で、両チームの勝ち点差は「32」。シーズン終了時にこれよりも差がついたシーズンは5シーズンしかないとのこと（最大差は2003-04シーズンの「45」）。そして今季の両チームの1試合平均勝ち点で計算した場合、最終的にアーセナルは「83」、トッテナムは「41」で終えることになるが、この差「42」は史上2番目の勝ち点差になるようだ。

なお、アーセナルはプレミアリーグ過去33シーズンのうち25シーズンでトッテナムを上回っている。