首位アーセナル、連勝で2位と暫定9p差に！ギェケレシュ見事な2発＆スビメンディがスーパーミドル

プレミアリーグは7日に第25節が行われ、アーセナルはサンダーランドと対戦した。

前節リーグ戦3試合ぶりの勝利を手にし、2位マンチェスター・シティとの差を「6」まで広げることに成功したアーセナル。ミッドウィークにはリーグカップ決勝進出を決めるなど良いムードのなか、ホームで昇格組ながら8位と奮闘するサンダーランドと対戦した。ライスやハヴァーツが先発した一方で、サカとウーデゴールはメンバー外となっている。

開始25秒でハヴァーツがチャンスを迎えるなど、アーセナルが好スタートを切ったかに思われたが、サンダーランドも冷静に試合を進める。すると8分、ハーフエーライン付近で得たFKからボックス内にボールを送って決定機を作ったが、ブロビーのシュートはハヴァーツのブロックに阻まれた。サンダーランドの効果的な仕掛けに苦戦したアーセナルだが、徐々にボックス付近まで侵入するシーズンを増やしていく。

アーセナルはその後、30分のライスの強烈なミドルシュートなど際どい場面を作ったが、冷静に戦うサンダーランドに苦戦する。それでも、42分に待望の先制点。ボックス外でパスを受けたスビメンディがダイレクトで右足を振り抜くと、矢のような鋭いシュートがポストに当たってネットに突き刺さった。スペイン代表MFのスーパーミドルで先制し、前半を折り返す。

リードを許したサンダーランドだが、後半序盤は前への圧力を高めて2度決定機を作る。受け身になっていたアーセナルだが、53分にはハヴァーツにチャンス。60分にはマドゥエケとジェズスを下げ、マルティネッリとギェケレシュを投入して追加点を狙いに行く。

すると66分、アーセナルに追加点が生まれた。敵陣深い位置でボールを奪い返すと、ボックス内でハヴァーツのパスを受けたギェケレシュが倒れ込みながらシュートを突き刺した。14番のリーグ戦2試合連続ゴールで、ホームチームがリードを広げた。

アーセナルは追加点の直後にインカピエ、エゼを投入して試合の安定を図る。主導権を握り、サンダーランドにほとんどチャンスを作らせない。後半アディショナルタイムにはギェケレシュがこの日2ゴール目を奪い、3-0で勝利を飾った。この結果、アーセナルはプレミアリーグで連勝を達成。翌日に試合を控える2位マンチェスター・Cとの差を暫定で「9」に広げている。