46試合で35勝！アーセナル、今季欧州5大リーグ最多勝利チームに…通算100ゴール到達はプレミア勢最速

アーセナルは、今季の欧州5大リーグ最多勝利数に到達している。

7日に行われたFAカップ5回戦で、3部マンスフィールドと敵地で対戦したアーセナル。大幅にメンバーを入れ替えた中で苦戦を強いられたが、42分にノニ・マドゥエケが先制ゴールを奪う。そして後半開始早々には一度追いつかれたものの、66分には途中出場のエベレチ・エゼが決勝弾。2-1で勝利し、準々決勝進出を決めた。

『Opta』によると、アーセナルにとってこの勝利は今季公式戦を通じて35勝目に（8分け3敗）。2025-26シーズンの欧州5大リーグで最多記録となった。また、ミケル・アルテタ監督体制で最多勝利数を記録した2023-24シーズンの記録（34勝）をすでに上回っている。

さらにこの試合の先制点となったマドゥエケのゴールは、シーズン通算100ゴール目。3シーズン連続で三桁ゴールに到達している。プレミアリーグのクラブでは最速、欧州5大リーグでは3番目（バイエルン：128、バルセロナ：110）となったようだ。

『The Athletic』によると、アーセナルは今季46試合目で100ゴールを達成。昨季達成したのは4月20日であり、大幅に上回る結果となった。1試合辺りの平均得点数は1952-53シーズン以来の最多ペース。2019年12月に就任したアルテタ監督の下、これまでの1シーズン最多得点記録は「113」だが、それを上回ることはほぼ確実となった。

なおアーセナルは今季、ここまで奪った101ゴールのうち、オウンゴールを除けば19人の異なる選手が得点をマーク。最多得点はヴィクトル・ギェケレシュの15ゴールとなっている。