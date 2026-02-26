アーセナル、過去最高収益1461億円を記録！一方で人件費も過去最高の732億円…7年連続の赤字に

アーセナルは、2024-25シーズンにおいて過去最高の収益6億9100万ポンド（約1461億円）に達したことを発表した。

直近3シーズンはプレミアリーグ優勝争いをけん引し、昨季はチャンピオンズリーグでもベスト4に進出するなど、ピッチ上で結果を残すアーセナル。その影響はクラブの財政面にも好影響を与えており、2024-25シーズンの総損失は140万ポンド（約3億円）となったものの、収益は過去最高となる6億9100万ポンドに到達したことを発表している。

『The Athletic』によると、これでアーセナルは7年連続の赤字とはなったものの、総損失には選手資産価値の減損（帳簿価格を回収できないと認めた選手）1520万ポンドが含まれているため、この償却がなければ2017-18シーズン以来となる年間黒字を計上していた模様。一方で総運営費は、1億4790万ポンドから2億80万ポンド（約425億円）まで増加した。クラブの発表では、ステージング費用の増加、収益増加に伴う特定の直接費用、一部の残余資産、インフレ圧力が原因であるようだ。

また移籍費用に関しては、2024年6月～2025年5月までの総支出は1億2400万ポンドだったが、エミール・スミス＝ロウやエディ・エンケティアらの売却により、純支出は1800万ポンド（約38億円）に抑えたとのこと。さらに、2025年5月31日時点の純移籍負債も、2024年の2億2900万ポンドから1億2500万ポンド（約264億円）に減少している。

さらに、マッチデー収入、放映権収入、コマーシャル収入のすべてが増加。最大の増加はコマーシャル収入で、2024年の2億1830万ポンドから2億6320万ポンド（約557億円）まで増加した。

一方で、クラブの人件費は史上最高額となる3億4600万ポンド（約732億円）に。2024-25シーズンの人件費は、プレミアリーグで4番目に高い金額となっていると伝えられている。