アーセナルの新星マックス・ダウマンが16歳73日でプレミアリーグ初得点！21年ぶりにリーグ最年少得点記録を更新

アーセナルのマックス・ダウマンがプレミアリーグ最年少得点記録を樹立した。

14日に行われたプレミアリーグ第30節でアーセナルはホームでエヴァートンと対戦。終盤までスコアレスが続いたこの試合、89分にヴィクトル・ギェケレシュの得点でアーセナルが先制すると、後半アディショナルタイムにはダウマンが個人技からリードを広げる得点を挙げる。アーセナルは2-0でエヴァートンに勝利した。

今シーズンに15歳でプレミアリーグデビューを飾ったダウマンは、この試合の75分にマルティン・スビメンディに代わってピッチに立つと、1-0で迎えた後半アディショナルタイムに相手CKのこぼれ球を自陣で拾ってドリブル開始。ドリブルで相手DFをかわして、相手GKが前線に上がっていたために無人だったゴールに流し込んで試合を決定づける得点をマークした。

16歳73日のダウマンにとってこの得点は、プレミアリーグ初得点。また、2005年にエヴァートンに所属していたジェームズ・ヴォーンが記録した16歳270日のリーグ最年少得点を約200日間上回る新記録を樹立した。

プレミアリーグ最年少得点記録トップ5は以下の通り（『Opta』参照）。

1位：マックス・ダウマン（アーセナル）16歳73日

2位：ジェームズ・ヴォーン（エヴァートン）16歳270日

3位：ジェームズ・ミルナー（リーズ・ユナイテッド）16歳356日

4位：ウェイン・ルーニー（エヴァートン）16歳360日

5位：リオ・ングモハ（リヴァプール）16歳361日