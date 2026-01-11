マルティネッリが圧巻ハット！ハヴァーツ復帰のアーセナル、開始3分で失点も4発勝利でFAカップ4回戦へ

FAカップは11日に3回戦が行われ、アーセナルはポーツマスと対戦した。

8日のリヴァプール戦で公式戦の連勝が「7」でストップしたアーセナル。それでもプレミアリーグ、チャンピオンズリーグで首位を走るなど好調なチームは、2020年以来の優勝を目指すFAカップの3回戦で2部ポーツマスと対戦している。

この試合ではサカやライス、ウーデゴールなど主力をベンチに置きヌワネリやノアゴー、エゼらを先発起用したアーセナルだが、開始3分で失点。自陣でボールを奪われると、チャップリンのシュートはGKケパが防いだが、こぼれ球をビショップに押し込まれた。しかし、アーセナルはすぐさま反撃。7分、エゼのCKから最後は混戦の中でノアゴーが押し込んだ。失点から4分間で同点に追いつくことに成功する。

追いついたアーセナルだが、16分に決定的なシュートを許すなどポーツマスの勢いに苦しむ場面も散見される。それでも25分、再びCKから今度はマルティネッリが頭で押し込んだ。得意のセットプレーで前半のうちに逆転に成功する。さらに、31分にはマルティネッリが際どいシュートを放つと、41分にもマルティネッリのシュートがバーを叩いた。

すると42分、マドゥエケがボックス内で倒されてPKを獲得。しかし、マドゥエケのキックは枠の右へ外れる。絶好のチャンスを逃したアーセナルだが、1点リードで前半を折り返す。

後半序盤もアーセナルはポーツマスの勢いに押されるが、ホワイトの体を張ったブロックなどで失点を免れる。それでも51分、アーセナルが3点目を奪った。クイックリスタートからジェズスが完璧なクロスを送り、マルティネッリが滑り込みながらネットを揺らした。

リードを広げたアーセナルは、69分に3枚替え。ジェズス、ホワイト、ヌワネリを下げると、ティンバーとウーデゴールに加えて長期離脱から復帰したハヴァーツをピッチに送り出した。すると72分、マドゥエケのCKに合わせたのはマルティネッリ。背番号11がハットトリックを達成し、勝負を決めにかかる。

3点リードするアーセナルは、76分にガブリエウに代えて16歳DFサーモンを投入。82分にエゼのミドル、85分にハヴァーツにもチャンスが訪れた。試合はこのまま4-1で終了し、アーセナルが4回戦へ駒を進めている。