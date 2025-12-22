このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
EFL カップ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoクリスタル・パレス
Yuta Tokuma

【12月24日】アーセナルvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ準々決勝

【鎌田大地出場予定】2025-26カラバオカップ準々決勝、アーセナル対クリスタル・パレスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのカラバオカップ準々決勝が日本時間2025年12月24日(水)に開催され、アーセナルと、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

【カラバオカップ】アーセナルvsクリスタル・パレスはDAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

本記事では、アーセナルvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アーセナルvsクリスタル・パレス｜試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsクリスタル・パレスは、日本時間12月24日(水)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：カラバオカップ2025-26 準々決勝
  • 日時：2025年12月24日(水) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs クリスタル・パレス
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

アーセナルvsクリスタル・パレス｜放送・配信予定

カラバオカップ2025-26準々決勝のアーセナルvsクリスタル・パレスは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNがカラバオカップを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

アーセナルvsクリスタル・パレスのおすすめ視聴方法

月額プランなら「DMM×DAZNホーダイ」が最安値

DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

アーセナルvsクリスタル・パレス チーム情報

アーセナル vs クリスタル・パレス 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

CRY
-直近成績

ゴールを許す
8/10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

CRY

4

勝利

1

Draw

0

勝利

16

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0