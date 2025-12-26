2025-26シーズンのプレミアリーグ第18節が日本時間12月28日(日)に開催。アーセナルと、三笘薫の所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

本記事では、アーセナルvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対ブライトンの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、日本時間2025年12月28日(日)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

大会：2025-26プレミアリーグ第18節

日時：2025年12月28日(日) 0:00キックオフ／日本時間

対戦：アーセナル vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

アーセナル対ブライトンのテレビ放送・ネット配信予定

アーセナル対ブライトンのU-NEXT視聴方法

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

アーセナル対ブライトンの予想スタメンは？

成績

両チームの対戦成績

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。