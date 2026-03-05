「アーセナルはやりたい放題。あんな勝利を目指す監督にはならない」ブライトン指揮官が不満爆発…会見で約15分批判

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、アーセナルに不満を爆発させた。

4日にホームで行われたプレミアリーグ第29節で、首位アーセナルと対戦したブライトン。開始9分に失点したものの、試合の大半で主導権を握って進めていたが、最後までゴールを奪えず。0-1で敗れている。

すると試合後、ヒュルツェラー監督は『TNT Sports』で判定への不満を吐露。前半終了間際にボックス内でマッツ・ウィーファーが倒れたシーンについて、「私にとってはPK。最終的には判定を受け入れざるを得ないけどね。プレミアリーグはルールを作るべきだ。アーセナルがあそこでやったのはフットボールではない。1つ質問がある。プレミアリーグの試合で3回もGKが倒れるのを見たことがあるか？」と怒りをのぞかせた。

そして会見でも、アーセナルへの不満を爆発させている。前日会見でもアーセナルがセットプレーに時間をかけすぎていると指摘していたブライトン指揮官は、以下のように語った。

「結局のところ、これはルールの問題だ。プレミアリーグ、つまり審判団がすべてを許してしまうと難しい問題になる。彼ら（アーセナル）は、どんなプレーでも自分たちでルールを作ってしまう。私は決して、そういうやり方で勝利を目指す監督にはならない。私は選手を育てたい。ピッチでプレーを続け、成長し続ける選手をね」

「どんなチームでも時間を消費することはあるだろうが、限度というものが必ずある。そしてその限度は、プレミアリーグと審判団が決めるべきだ。現状では、彼らはやりたい放題だよ」

「今この場にいる全員に『この試合は本当に楽しめたのか？』と訪ねたら、きっと誰かが手を挙げるだろう。それはアーセナルの大ファンだからだ。それ以外は、あり得ない」

なおチャリー・ワッツ記者によると、ヒュルツェラー監督は会見で15分近くアーセナルについての不満を話し続けていたようだ。