このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoブレントフォード
Yuta Tokuma

【12月4日】アーセナル対ブレントフォードのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第14節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第14節、アーセナルvsブレントフォードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第14節が日本時間1 2月4日(木)に開催。アーセナルとブレントフォードが対戦する。

【プレミア第14節】アーセナルvsブレントフォードはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、アーセナルvsブレントフォードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対ブレントフォードの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsブレントフォードは、日本時間2025年12月4日(木)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第14節
  • 日時：2025年12月4日(木) 4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs ブレントフォード
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【プレミア第14節】アーセナルvsブレントフォードはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

アーセナル対ブレントフォードのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【プレミア第14節】アーセナルvsブレントフォードはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

アーセナル対ブレントフォードのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

アーセナル対ブレントフォードの予想スタメンは？

アーセナル vs ブレントフォード 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-5-2

Home team crestBRE
1
ダビド・ラヤ
49
マイルズ・ルイス＝スケリー
3
クリスティアン・モスケラ
5
ピエロ・インカピエ
12
ユリエン・ティンバー
41
デクラン・ライス
36
マルティン・スビメンディ
8
マルティン・ウーデゴール
7
ブカヨ・サカ
20
ノニ・マドゥエケ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
1
クィービーン・ケレハー
22
ネイサン・コリンズ
20
クリストフェル・ヴァスバク・アエル
4
セップ・ファン・デン・ベルグ
18
イェホル・ヤルモリュク
3
リコ・ヘンリー
24
ミッケル・ダムスゴール
27
ヴィタリー・ヤネルト
33
マイケル・カヨデ
7
ケビン・シャーデ
9
チアゴ・ロドリゲス

3-5-2

BREAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • キース・アンドリュース

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

BRE
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

BRE

4

勝利

1

Draw

0

勝利

8

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0