このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoバイエルン
アーセナルvsバイエルンはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【11月27日】アーセナルvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【伊藤洋輝出場なるか】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第5節、アーセナル対バイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。アーセナルと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

【アーセナルvsバイエルンを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐ視聴

本記事では、アーセナルvsバイエルンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アーセナルvsバイエルンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のアーセナルvsバイエルン・ミュンヘンは、アーセナルのホーム「エミレーツ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アーセナル vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

アーセナルvsバイエルンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アーセナルvsバイエルンの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWプライム視聴はこちら
Leminoプレミアム
(27日0:00-)		視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

Leminoでチャンピオンズリーグ注目試合を配信！プレミアム会員限定31日間無料トライアルに登録

アーセナルvsバイエルン チーム情報

アーセナル vs バイエルン 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
ダビド・ラヤ
5
ピエロ・インカピエ
33
リッカルド・カラフィオーリ
12
ユリエン・ティンバー
2
ウィリアム・サリバ
7
ブカヨ・サカ
36
マルティン・スビメンディ
19
レアンドロ・トロサール
10
エベレチ・エゼ
41
デクラン・ライス
23
ミケル・メリーノ
1
マヌエル・ノイアー
27
コンラート・ライマー
2
ダヨ・ウパメカノ
4
ヨナタン・ター
44
ヨシプ・スタニシッチ
17
マイケル・オリーセ
42
レナート・カール
6
ヨズア・キミッヒ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
7
セルジュ・ニャブリ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
13/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
17/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

FCB

0

勝利

1

Draw

4

勝利

5

得点

18
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0