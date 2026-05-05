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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
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【ハイライト動画】アーセナルvsアトレティコ・マドリー｜チャンピオンズリーグ準決勝第2戦

チャンピオンズ リーグ
アーセナル 対 アトレティコ・マドリー
アーセナル
アトレティコ・マドリー

チャンピオンズリーグ準決勝、アーセナルvsアトレティコ・マドリーのWOWOWハイライト動画はこちら。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準決勝でアーセナルとアトレティコ・マドリーが対戦した。

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5日に行われた準決勝第2戦のハイライト動画を紹介する。

アーセナルvsアトレティコ・マドリー｜ハイライト動画

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準決勝の第1戦・第2戦を含む以降のチャンピオンズリーグ全試合は、BS衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。その他、準々決勝はネット『Leminoプレミアム』でも2試合が試合日の24時以降から録画配信される。

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

CL準決勝の中継情報

地上波放送衛星放送ネット配信
なし

BS：WOWOW

CS：なし

WOWOWオンデマンド

・Leminoプレミアム(ディレイのみ)

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

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②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

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