Yuta Tokuma

【12月31日】アーセナル対アストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第19節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第19節、アーセナルvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第19節が日本時間12月31日(水)に開催。アーセナルとアストン・ヴィラが対戦する。

本記事では、アーセナルvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対アストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsアストン・ヴィラは、日本時間2025年12月31日(水)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第19節
  • 日時：2025年12月31日(水) 5:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs アストン・ヴィラ
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

アーセナル対アストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

アーセナル対アストン・ヴィラのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

アーセナル対アストン・ヴィラの予想スタメンは？

アーセナル vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestAVL
1
ダビド・ラヤ
41
デクラン・ライス
5
ピエロ・インカピエ
2
ウィリアム・サリバ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
10
エベレチ・エゼ
7
ブカヨ・サカ
11
ガブリエウ・マルティネッリ
36
マルティン・スビメンディ
8
マルティン・ウーデゴール
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
23
エミリアーノ・マルティネス
4
エズリ・コンサ
22
イアン・マートセン
3
ヴィクトル・リンデロフ
26
ラマーレ・ボガード
24
アマドゥ・オナナ
8
ユーリ・ティーレマンス
27
モーガン・ロジャーズ
7
ジョン・マッギン
10
エミリアーノ・ブエンディア
11
オリー・ワトキンス

4-2-3-1

AVLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

AVL
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

AVL

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

