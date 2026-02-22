ダービー快勝のアーセナル。アルテタ監督、優勝へ「着実に進んでいきたい」

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、トッテナムに4-1で勝利し「我々の実力を示した」 と語った。『スカイスポーツ』が伝えている。

アーセナルは22日、プレミアリーグ第27節でトッテナムと対戦。試合はエベレチ・エゼとヴィクトル・ギェケレシュの2ゴールでスパーズを圧倒し、4-1と快勝を収めている。アルテタは「自分たちの実力を示したような気がするが、それを何度も何度も繰り返し示さなければならない」と語った。

「試合後の自分の気持ちを分析すると、それは巨大なジェットコースターのようなもので、持続可能ではない。今日は素晴らしい試合ができた。パフォーマンスだけでなく、試合の勝ち方そのものにも、私たち全員がとても誇りに思っている。この勝利が私たちにとって何を意味するか、私たちは分かっている」

また、タイトルレースについては「一つずつ着実に進んでいきたい。カップ戦やチャンピオンズリーグもあるので、長い戦いになるだろう。我々全員にとって長いマラソンになるだろう。楽しもう」と話した。

トッテナム相手に2試合で5ゴールと相性の良さを見せるエゼには「彼が最高のパフォーマンスを発揮するために何が必要なのか、我々は理解している」と評価した。