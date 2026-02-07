46得点中14ゴールがCKから！“セットプレー王”アーセナル、プレミアリーグ記録樹立が間近に

アーセナルは、プレミアリーグにおける1シーズンのコーナーキック最多得点数の更新が迫っているようだ。

過去3シーズン連続で2位に終わったアーセナルだが、今季はプレミアリーグの優勝争いを牽引。24試合消化時点で勝ち点53を稼ぎ、2位マンチェスター・シティに6ポイント差をつけて首位を快走している。現地メディアや解説者も優勝候補筆頭に挙げており、2003-04シーズンの無敗優勝以来のタイトルを期待する声が高まっている。

そんなアーセナルは、今季プレミアリーグここまで46ゴールを奪っているが、そのうち14ゴールがCKから生まれたものである。そしてデータメディア『Squawka』は、「ミケルのCK王」と題して記事で以下のように指摘した。

「セットプレー“キング”であるアーセナルは、当然ながら今季のプレミアリーグでもCKからゴールを量産しており、通算46ゴールのうち14ゴールをCKから奪っている」

「アーセナルはシーズン最多CKゴール数記録にあとわずかに迫っている。現在の記録は、2016-17シーズンのウェストブロム、2023-24シーズンのアーセナルが作った『16』だ」

チャンピオンズリーグではリーグフェーズを首位で突破し、リーグカップでは決勝進出、FAカップでも勝ち残っているなど、4冠の可能性を残すアーセナル。7日に行われるプレミアリーグ第25節では、ホームでサンダーランドと対戦する。