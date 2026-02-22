オサスナに敗戦のレアル…なぜアルベロアはエンバペを交代させないのか？「彼はソシエダ戦で休んだ」「バルベルデを下げたのは怪我の予防だ」

21日のラ・リーガ第25節、レアル・マドリーは敵地エル・サダールでのオサスナ戦を1-2で落とした。アルバロ・アルベロア監督は試合後、自チームがプレーレベルを引き上げる必要性を説いている。

マドリーはオサスナの堅守に苦戦し、38分にブディミルのPK弾で先制を許す。73分にヴィニシウスが同点ゴールを決めたものの、90分にラウール・ガルシアの決勝点を許して敗戦。翌日にレバンテ戦を控えるバルセロナに首位の座を譲る可能性をつくってしまった。

会見に出席したアルベロア監督は、この試合を次のように振り返った。

「2失点目の前には相手のファウルがあったかもしれない。2つあった本当にギリギリのオフサイドが、こちらに対する損害となってしまったね」

「私たちは良い試合ができなかった。インテンシティーを高くして、もっと良いプレーを見せなければならない。過密日程は簡単ではないが、それが要求されていることだ。このクラブはレアル・マドリーであり、厳しい要求が課されるのは分かっていた。私は何も間違えていない」

マドリーの攻撃は単調で、引いて守る相手に効果的なプレーを見せられなかった。

「前半、私たちはゲームをコントロールしていたがスピードが欠けていた。後方で守備ブロックをつくる相手に対しては、ボールを素早く動かすことが鍵となる。そして両サイドから突破を狙うことも重要だ。私たちの攻撃が左サイドに偏るのは当然だが、それでは簡単に守られてしまう。水曜には次の試合が控えており、もっと良い形で立ち向かいたい」



「私たちの動きが遅かった？ そうではなく、ボールをもっと素早く動かして、チャンスをつくる必要があると言ったんだ。それは私たちが何をしたいか、何を引き出したいかというコンセプトの問題だ。火曜の試合で何が良くて、今回は何がダメだったのかを分析しなくてはならない。まだ多くの試合が残されており、自分たちの伸び代だって十分あるさ」



「100％の力を出せなければ、誰が相手でも勝利を許してしまうだろう。対戦相手は万全の準備をして試合に臨んでいる」

アルベロア監督は、後半途中でバルベルデをピッチから下げたが、そのために攻守のバランスが崩れることになった。交代の意図を問われた同指揮官は、こう返答している。

「彼は体に痛みがある状態で何試合も戦ってきた。私はリスクを冒したくなかったんだ。交代は負傷のリスクを回避するためだった」

その一方で、低調なパフォーマンスに終始していたエンバペは、交代することなくピッチに立ち続けた。この試合だけに限らず、展開次第ではエンバペをベンチに下げて、ゴンサロを右サイドではなく中央でプレーさせるべきとの指摘もあるが、なぜそうしないのだろうか。

「エンバペは先週末に休んだ。ラ・レアルという油断ならないチームとの試合でプレーしなかったんだ。プレーできる状態ではないと思うときには起用しない。それは私だけでなく、メディカルスタッフも含めて決定を下している」

「彼は今回プレーできた。さっきも言ったように、ラ・レアル戦には出場しなかったんだよ」