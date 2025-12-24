ブルーノ・フェルナンデス、最大1か月の離脱へ。アモリム「代わりは不可能」

マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督がブルーノ・フェルナンデスの負傷離脱について触れた。『BBC』が伝えている。

フェルナンデスは日曜のアストン・ヴィラ戦でハムストリングを負傷。アモリム監督は当時、このポルトガル人ミッドフィールダーは金曜のニューカッスル戦には出場できないと語っていた。アモリム監督は水曜日にメディアに対し、フェルナンデスの欠場期間について明確な時期を明かすことは拒否したが、「それほど時間はかからないだろう」と予想していると述べた。

それでも、指揮官は「ブルーノの代わりは不可能だ」とアモリムは言った。

「今朝チームにそう伝えた。良いことがあれば、それを受け入れなければならない。多くの人が行動を起こす必要がある」

この6年間で、彼が欠場したのは負傷による2試合と病気による1試合のみであり、今回の欠場は、6週間の欠場が当初懸念されていたほどひどいものではないとしても、オールド・トラッフォードのクラブに在籍している間、断然最長の欠場となるだろう。

「ただ創造力があるだけじゃない」とアモリムは言った。「あらゆるセットプレーで、彼はチームを統率する人物だ」。

「彼はフィールド上のあらゆるポジションを理解し、細部にまで気を配る。交代選手がいるときは、常に他の選手にどこにいるべきか指示を出す人物だ」