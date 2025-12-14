Amazonの「クリスマスタイムセール祭り」が、12月25日(木)まで実施される。

本記事では、クリスマスタイムセール祭りの期間やポイントアップ情報を紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭りはいつからいつまで？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、2025年12月16日9:00～12月25日(木)23:59の期間に開催。エントリーなどの条件はなく、期間中は対象の商品がセール価格で販売される。

対象商品は、防寒に優れたメンズ・レディース・キッズ服やファッション小物、冬物家電・家具・生活用品、おもちゃ・ゲーミング関連など。クリスマスプレゼントに最適な商品も多数取り揃えられている。

ポイントアップはある？キャンペーン情報まとめ

Amazonブラックフライデーやプライムデーのような期間限定のポイントアップキャンペーンは、クリスマスタイムセール祭りでは行われない。

ただし、無期限で実施されている「Amazon Mastercardの+1.5％還元」はクリスマスタイムセール祭りの商品購入でも適用。Amazon Mastercardは入会費・年会費永年無料で利用できるため、このクリスマス商戦をよりお得に活用したい方は申し込んでおくことをおすすめする。また、新規入会で期間限定ポイントが2,000ポイント付与されるため、その特典をクリスマスタイムセール祭りのお買い物にあてることも可能だ。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの対象品は？

Amazonクリスマスタイムセール祭りの登場予定商品は以下の通り。割引価格は、セール開始後に商品ページに記載される。人気商品は売り切れとなってしまう例もあるため、購入したい商品がある場合はウィッシュリストに入れておき、セール開始次第チェックすることをおすすめする。

