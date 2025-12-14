このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Tsutomu Maeda

Amazonクリスマスセールはある？期間はいつから？ポイントアップ情報まとめ｜プレゼントがお買い得！

クリスマスプレゼントにおすすめ！Amazonタイムセール祭りの期間はいつからいつまで？参加方法・ポイントアップ情報まとめ。

12/16(火)～12/25(木)まで開催

Amazon

プレゼント・冬物商品がお買い得！Amazonクリスマスタイムセール祭り

2025年12月16日(火)～12月25日(木)まで開催

Amazonクリスマスタイムセール祭り

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの「クリスマスタイムセール祭り」が、12月25日(木)まで実施される。

本記事では、クリスマスタイムセール祭りの期間やポイントアップ情報を紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭りはいつからいつまで？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、2025年12月16日9:00～12月25日(木)23:59の期間に開催。エントリーなどの条件はなく、期間中は対象の商品がセール価格で販売される。

対象商品は、防寒に優れたメンズ・レディース・キッズ服やファッション小物、冬物家電・家具・生活用品、おもちゃ・ゲーミング関連など。クリスマスプレゼントに最適な商品も多数取り揃えられている。

ポイントアップはある？キャンペーン情報まとめ

Amazonブラックフライデーやプライムデーのような期間限定のポイントアップキャンペーンは、クリスマスタイムセール祭りでは行われない。

ただし、無期限で実施されている「Amazon Mastercardの+1.5％還元」はクリスマスタイムセール祭りの商品購入でも適用。Amazon Mastercardは入会費・年会費永年無料で利用できるため、このクリスマス商戦をよりお得に活用したい方は申し込んでおくことをおすすめする。また、新規入会で期間限定ポイントが2,000ポイント付与されるため、その特典をクリスマスタイムセール祭りのお買い物にあてることも可能だ。

Amazon Mastercardでクリスマスセールがさらにお得！入会費・年会費 永年無料新規登録で2,000pt獲得

Amazonクリスマスタイムセール祭りの対象品は？

Amazonクリスマスタイムセール祭りの登場予定商品は以下の通り。割引価格は、セール開始後に商品ページに記載される。人気商品は売り切れとなってしまう例もあるため、購入したい商品がある場合はウィッシュリストに入れておき、セール開始次第チェックすることをおすすめする。

20251213_Amazon_1_1セガフェイブ (SEGA FAVE) DREAM SWITCH（ドリームスイッチ）DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター【2025年Ver.】20251213_Amazon_1_2パイロット メルちゃん お人形セット フルーツだいすき　いちごのおふろセット　3歳以上20251213_Amazon_1_3【Amazon.co.jp限定】 シルバニアファミリー 人形 【 赤ちゃんドリームショータイムセット 】 C-75 STマーク認証 3歳以上 おもちゃ ドールハウス Sylvanian Families エポック社 EPOCH
20251213_Amazon_2_1セガフェイブ (SEGA FAVE) アンパンマン おさつスイスイ! セルフでピピッ アンパンマンレジスター20251213_Amazon_2_2マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) スーパーバトルアタック！ほえるスピノサウルス 子供向けフィギュア 恐竜 おもちゃ 動く 大きい 全長:約55cm 4歳から グリーン JGB5620251213_Amazon_2_3【公式 低温設計】3Dペン【世界350万販売】3Doodler Start+ アートペン キッズ 女の子 男の子 誕生日 プレゼント 子供 おもちゃ 知育 玩具 ハロウィン クリスマス フィラメント 幼稚園 保育園 小学生 立体 ペン お絵かき 制作 自由工作 ワイヤレス 5歳 6歳 7歳 8歳
20251213_Amazon_3_1Pixio PX248 Wave White ゲーミングモニター 白 ホワイト 23.8インチ 200Hz FHD スピーカー内蔵 2年保証 30日間返品保証20251213_Amazon_3_2Nature Remo Lapis ネイチャーリモ スマートリモコン 温湿度センサー搭載 エアコンの節電を快適に Alexa/Google Home/Siri対応 Remo-2W320251213_Amazon_3_3【iLooiLoo公式】【2025年 耐久性向上 素材 オフィスチェア ゲーミングチェア デスクチェア （ブラック）(ポケットコイル搭載 ゲーミング座椅子 リクライニングチェア 一人掛け 社長椅子 伸縮可能なオットマン
20251213_Amazon_4_1SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応20251213_Amazon_4_2Anker Eufy Indoor Cam C220 (見守りカメラ) 【ペットカメラ/ペット見守り/屋内カメラ/ネットワークカメラ / 2K画質 / ズーム対応 / 360°監視/AI動作検知/Wi-Fi対応 】20251213_Amazon_4_3タンスのゲン こたつ 3点セット 【こたつ本体 + とろける掛・敷セット】 120×80cm 【速暖2秒！600Wハロゲンヒーター】 手元コントローラー UV塗装 継ぎ脚 本体：ブラウン 布団：ブラウン 61140533 (74790)
20251213_Amazon_5_1SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッド 指紋認証 - スイッチボット 暗証番号 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 後付け 防犯対策助成金あり20251213_Amazon_5_2「家電批評 2023受賞 コーヒー向け電気ケトル・世界チャンピオン推奨」エペイオス(Epeios) 電気ケトル ドリップケトル 0.9L 1200W コーヒーポット 1℃単位調整 6分タイマー 保温機能 ℃・℉切替 空焚き防止 PSE認証済 細口 湯沸し 湯沸かしコーヒーケトル 温度調節電気ポット ドリップポット やかん コンパクト お手入れ簡単 ブラック20251213_Amazon_5_3昭和西川 羽毛布団 日本製 ホワイトダックダウン85％ 1.2kg 羽毛たっぷり ダウンパワー350 掛け布団 冬 立体キルト シングル シングルロング グレー 3011190220519
20251213_Amazon_6_1「DayDay特別版」で紹介！【TVCM放映中！小松菜奈さん出演】MYTREX マイトレックス REBIVE EX PRO ハンディガン 筋膜リリースガン ギフト プレゼント リバイブ イーエックス プロ MT-RBEX23B20251213_Amazon_6_2MYTREX マイトレックス EMS HEAD SPA DEEP X イオン電気針ヘッドスパ 頭皮 エステ 導入導出 EMS 赤色LED フェイスケア 電動頭皮ブラシ スカルプ デンキバリ 美容家電 防水 コードレス プレゼント マイトレックス ディープエックス MT-HSDX-24B MYTREXのストアを表示20251213_Amazon_6_3Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic Nural™ Shineヘアドライヤー セラミックパティーナ／トパーズ (HD16 CPATO AM) 大風量 速乾 スカルプケア【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】
20251213_Amazon_7_1[Sleepeach] あったかインナー レディース インナー 肌着 Uネック 長袖 裏起毛 極暖 防寒 インナー タイツ ボトム スラックス スパッツ レギンス インナーシャツ上下セット インナーウェア20251213_Amazon_7_2[Ｋａｙｉｙａｓｕ] ダウンジャケット メンズ ジャケット アウター ジャンパー ブルゾン 大きいサイズ 中綿 立ち襟 アウトドア 作業 防寒 軽量 無地 暖かい 秋冬 カジュアル20251213_Amazon_7_3Coleman Kids キッズ ボアウィンターキャップColeman430-0011ユニセックス子供
20251213_Amazon_8_1[Andeor] ネックウォーマー フェイスカバー 防寒【高機能断熱素材・極暖38℃恒温・触感3倍アップ】ネックガード 冬 調節コードつき 柔らかい 伸縮性20251213_Amazon_8_2アウトドアグローブ 防寒手袋【2025年新版·金賞傑作】自転車手袋 ランニンググローブ 撥水強化・高感度タッチパネル対応・360度防寒保温・-10℃恒温技術20251213_Amazon_8_3[白鷺ニット] おなか想い 裏起毛 5分丈 スパッツ レディース インナーパンツ オーバーパンツ 深ばき ボトムス 秋冬 あったか ストレッチ 保温 防寒 下着 ボトム K5711K-RT
20251213_Amazon_9_1コールマン(Coleman) 寝袋 シュラフ マルチレイヤースリーピングバッグ オールシーズン 封筒型 使用下限温度-5度20251213_Amazon_9_2メルテック(meltec) 全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ/普通自動車/大型トラック セルスタート機能搭載) 12V/24V対応 MeltecPlus 定格出力 DC12V-MAX25A MP-33020251213_Amazon_9_3【Amazon.co.jp 限定】ローリングス(Rawlings) 野球用 グラブ グローブ 軟式/ソフトボール兼用 大人用 SELECT PRO LITE セレクトプロライト [内野手用] GRXASPLN62 11.25インチ [オールラウンド用] GRXASPLN55 11.75 インチ
20251213_Amazon_10_1Milk Touch ミルクタッチ デューステインシアーリップグロス (03ピオニーレイン, 1)20251213_Amazon_10_2Visee(ヴィセ) ヴィセ シェード トリック BR300 ミディアムブラウン 8.5g シェーディング ブロンザー 骨格 陰影 専用ブラシ付き20251213_Amazon_10_3wakemake(ウェイクメイク) ソフトブラーリングアイパレット08 キャンディーコーラルブラーリング べスコス受賞 16色 マット ラメ グリッター 韓国コスメ 日常 アイシャドウパレット アイシャドウ 自然な発色 初心者向け

