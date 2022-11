Amazonブラックフライデーの売れ筋は?ビッグサプライズセール情報まとめ

2022年のAmazon(アマゾン)ブラックフライデーの売れ筋商品は?開催期間、キャンペーン情報を紹介。

Amazon(アマゾン)の年末ビッグセール『Amazonブラックフライデー』が12月1日(木)まで開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデーの開催日程、売れ筋商品、キャンペーン情報などを紹介する。

2022年Amazonブラックフライデーの開催期間

Amazonブラックフライデーは、2022年11月25日(金)午前0時00分から12月1日(木)午後11時59分まで開催する。

期間内はAmazonデバイス(EchoシリーズやFireシリーズ)を筆頭に、家電や日用品、食品や飲料など幅広いジャンルの商品がお得なセール価格となる。

日替わりでお得|ビッグサプライズセールの日程

「ビッグサプライズセール」とは、あっと驚くような価格で数量・時間限定で登場するセールのこと。

日替わりで様々なカテゴリーの商品が登場するため、連日ショッピングを楽しむことができる。

各日でセールに登場するカテゴリーは以下の通り。

11月25日(金):PC・タブレット・PC周辺機器・Amazonデバイス

11月26日(土):食品・飲料・お酒・ドラッグストア

11月27日(日):おもちゃ

11月28日(月):ファッション

11月29日(火):シューズ・ジュエリー

11月30日(水):ホーム&キッチン

12月1日(木):ベビー・ペット・Amazonデバイス

最大10,000ポイント還元のポイントアップキャンペーン

Amazonポイントが最大で10,000ポイント還元されるポイントアップキャンペーンを実施している。購入前にまずはポイントアップキャンペーンにエントリーしておこう。

▶Amazonポイントアップキャンペーン|エントリーはこちらから

エントリー期間中にキャンペーンページにてエントリーし、お買い物対象期間中に合計で10,000円(税込)以上購入すると、最大10,000ポイントのAmazonポイントを獲得できる。セール商品以外でもポイント還元対象となる。

■キャンペーン期間

エントリー期間:11月18日(金)午後0時00分~12月1日(木)午後11時59分

お買い物対象期間:11月25日(金)午前0時00分~12月1日(木)午後11時59分

Amazonギフト券チャージでポイントバック

さらに現在、Amazonギフト券残高にチャージすると0.5%ポイントが還元されるキャンペーンも実施している。

ギフト券はすぐに使えるチャージタイプ、Eメールタイプなども用意しているのでぜひチェックしてみてほしい。

Amazonブラックフライデーの売れ筋商品は?

ここでは「Amazonブラックフライデー」で売れ筋の商品を紹介。

Amazonギフト券チャージでポイント還元

アカウントに直接チャージするタイプのギフトカードにおいて、0.5%ポイント還元するキャンペーンを12月1日まで実施中だ。

▶Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)を購入

最大50%オフ!Fire TV シリーズ

▶AmazonでFire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属を購入

2021 Air Pods Pro MagSafe 充電ケース付き

▶Amazonで2021 Air Pods Pro MagSafe 充電ケース付きを購入

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro(ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応)

▶AmazonでAnker Soundcore Liberty Air 2 Pro(ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応)を購入

Beats Studio Buds – ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン

▶AmazonでBeats Studio Buds – ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホンを購入

AMBERサウナテント・薪ストーブセット4人用 難燃・防水加工 ロウリュウ可

▶AmazonでAMBERサウナテント・薪ストーブセット4人用 難燃・防水加工 ロウリュウ可を購入

Kindle Paperwhite シグニチャーエディション ワイヤレス充電スタンド付き(32GB)

▶AmazonでKindle Paperwhite シグニチャーエディション ワイヤレス充電スタンド付き(32GB)を購入

【Amazon限定ブランド】カット済み生本ずわいガニ 約6人前

▶Amazonで【Amazon限定ブランド】カット済み生本ずわいガニ 約6人前を購入

popIn Aladdin 2 Plus プロジェクター

▶AmazonでpopIn Aladdin 2 Plus プロジェクターを購入

【Amazon限定ブランド】最高金賞受賞ワイナリーのスパークリングワイン6本セット

▶Amazonで【Amazon限定ブランド】最高金賞受賞ワイナリーのスパークリングワイン6本セットを購入

ドレメル ペン型ミニルーター フィーノ

▶Amazonでドレメル ペン型ミニルーター フィーノを購入

LEGO アイデア ソニック・ザ・ヘッジホッグ グリーンヒルゾーン

▶AmazonでLEGO アイデア ソニック・ザ・ヘッジホッグ グリーンヒルゾーンを購入

日清食品 カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質 74g x 12個

▶Amazonで日清食品 カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質 74g x 12個を購入

パンパース オムツ 肌へのいちばん 156枚(52枚 x 3パック)

▶Amazonでパンパース オムツ 肌へのいちばん 156枚(52枚 x 3パック)を購入

【Amazonブランド】SOLIMO ちゅ~る 猫用おやつ まぐろバラエティ

▶Amazonで【Amazonブランド】SOLIMO ちゅ~る 猫用おやつ まぐろバラエティを購入

Black Friday テレビゲーム特設セール会場

プライム会員で便利な配送特典を利用しよう

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。

▶今すぐAmazonプライム会員に登録

4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。

お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。

Amazon Music Unlimitedが3ヶ月無料で音楽聴き放題

定額制音楽ストリーミングサービスのAmazon Music Unlimitedが、新規入会対象で3ヶ月無料でトライアルできるキャンペーンを実施中だ。

Amazon Music Unlimitedでは7,500万曲以上が広告なしで聴き放題となるほか、豊富なポッドキャストも体験可能。

※3ヶ月間の無料キャンペーン期間終了以降は月額980円で自動更新。

Kindle本が最大80%OFFとお買い得

ブラックフライデーではKindle本やマンガなどもセール価格となる。

人気タイトルが96円~、さらに対象のKindleマンガ5冊購入で10%ポイント還元される。

▶【最大80%オフ】Amazon Kindle本セール品をチェック

Amazon Mastercard新規入会キャンペーン実施中

Amazon Mastercardに新規入会し、キャンペーンページにてエントリーすると、2,000ポイントが付与されるほか、12/1(木) 23:59まで Amazon Mastercardでのお買い物で+2.5%(通常還元率1.5%含む)のポイント還元がある。

Amazon Mastercard新規入会で2,000ポイントプレゼント

