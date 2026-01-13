退任のシャビ・アロンソが伝えたレアル・マドリーへの最後の警告…チーム内で権威を失った理由

レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督は退任の際に最後にメッセージを送っていたようだ。『カデナ・セール』が伝えた。

レアル・マドリーは先日、シャビ・アロンソ監督の退任を発表。アルバロ・アルベロア監督が後任に任命されることとなった。

報道によると、12日の朝にアロンソはスペイン・スーパーカップ敗退について話し合うためバルデベバスの練習場に呼び出され、クラブを去ることが最善の解決策かもしれないと提案されたという。最終的な決定はクラブ側が下したようだが、アロンソはそれ以上争うことはなく、退任という決定となったようだ。

その際、アロンソはクラブに対し、「選手にこれほどの権限を与えることはできない」と述べた模様。クラブ側が常に選手とロッカールームを擁護してきたことが自身の立場を弱体化させたと説明し、たとえ自分が正しい場合でもクラブが繰り返しピッチ上のスター選手側に立つ状況では、ロッカールームで権威を確立することは不可能だとクラブに訴えたという。

なお、アロンソとはヴィニシウスやジュード・ベリンガム、フェデリコ・バルベルデといった主力選手が微妙な関係となっており、それも退任の一因となったことが伝えられている。