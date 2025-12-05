2025-26シーズンのラ・リーガは、12月7日(日)に第15節が開催され、デポルティーボ・アラベスと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。
本記事では、アラベスvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
アラベスvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間
アラベスvsレアル・ソシエダは、日本時間2025年12月7日(日)にアラベスのホーム、エスタディオ・デ・メンディソロツァで開催される。
- 大会：ラ・リーガ2025-26 第15節
- 日時：2025年12月7日(日) 0:15キックオフ／日本時間
- 対戦：デポルティーボ・アラベス vs レアル・ソシエダ
- 会場：エスタディオ・デ・メンディソロツァ
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
アラベスvsレアル・ソシエダの放送・配信予定
アラベスvsレアル・ソシエダのおすすめ視聴方法
【U-NEXT】U-NEXT
2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。
ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
U-NEXTサッカーパックでラ・リーガ全試合を視聴！
【DMM×DAZNホーダイ】
DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
DMM×DAZNホーダイ