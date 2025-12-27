広島、湘南からFW鈴木章斗を獲得。移籍決めた理由は「僕の中では淳之介の存在が大きく…」

サンフレッチェ広島は湘南ベルマーレからFW鈴木章斗を獲得したことを発表した。

プロ入りから湘南でプレーする鈴木。2024年はJ1リーグ戦34試合で10ゴールを記録。今季も37試合で9得点を挙げたが、チームは降格となっていた。広島加入に際して以下のようにコメントしている。

「湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります！応援よろしくお願いします」

湘南に向けては「4年間ありがとうございました」と述べ、移籍の理由を説明した。

「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。しかし、今年キャプテンとしてJ2に落としてしまいました。その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう1度J1に上がり、J1のタイトルを目指したいとも思っていました」

「でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました。本当にこの4年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました。もっと成長した姿を見せられるように頑張ります。本当に4年間ありがとうございました」