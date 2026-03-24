アヤックス冨安健洋が2週連続で現地メディアのベストイレブン入り！「デ・クラシケルで最も優れた選手の1人」

アヤックスの冨安健洋が現地メディアの週間ベストイレブンに選出された。

22日に行われたエールディヴィジ第28節でアヤックスは敵地でフェイエノールトと対戦。この試合に左サイドバックで先発出場した冨安は、55分のシーン・ストゥールの先制点の起点になったりと活躍。チームは同選手が交代した後にPKから失点して、試合は1-1のドローで終わった。

この活躍を受け、冨安はオランダ『Voetbal Primeur』の今節のベストイレブンに選出。「デ・クラシケルは試合内容に関してはすぐに忘れられてしまうものになったが、トミヤスはその低調な試合には巻き込まれなかった。アヤックスDFはピッチ上で最も優れた選手の1人だった。彼が交代した後、チームはすぐに明らかにパフォーマンスを落とした」と評価した。

また、同日に行われた2-2で終わったNECナイメヘンとヘーレンフェーンの一戦に出場し、アシストを記録した佐野航大は、『De Telegraaf』の週間ベストイレブンに選出された。

同メディアでは、スーパーゴールを決めたチャロン・チェリーとともに佐野を評価し、「チェリーはヘーレンフェーン戦で2得点を決めた。ペナルティエリア外から放ったシュートがクロスバーの下に当たってゴールに入った場面は、非常に高いクオリティだった。コウダイ・サノについてもチェリーと同じように評価したい。彼はチェリーとともに成長しており、今回もボックス・トゥ・ボックスで最高のプレーを見せ、さらにアシストも記録した」と称えた。

なお、冨安と佐野の両選手は、3月のインターナショナルブレイクでスコットランド代表とイングランド代表と対戦する日本代表に選出されている。