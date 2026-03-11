Goal.com
Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images
Ray Sasaki

板倉滉がトレーニング再開…背中の問題で1カ月以上離脱中。アヤックス＆日本代表にとっての朗報に

【欧州・海外サッカーニュース】アヤックス（エールディヴィジ）の板倉滉は、1月末から離脱している。

アヤックスの板倉滉がトレーニングを再開したようだ。

今シーズンからアヤックスでプレーする板倉。センターバックの主力として自身にとって初のチャンピオンズリーグの舞台に立つなど、ここまで公式戦21試合に出場する同選手だが、背中の問題で1月末から離脱し、1カ月以上にわたってピッチに立てていない。

それでも、アヤックスがソーシャルメディアに投稿した画像によると、板倉は10日にトレーニング場に姿を現し、個別でのランニングなどのトレーニングを再開した。対人などのトレーニングはまだ実施していないものの、復帰に向けて着実に前進しているようだ。

現段階で板倉がどのタイミングで公式戦のピッチに立てるかは定かではない。それでも、退任したフレッド・グリム監督の後任に就いたオスカル・ガルシア監督にとって同選手のトレーニング再開は朗報と言えそうだ。

なお、現在エールディヴィジ5位にまで後退したアヤックスは、14日に上位争いを繰り広げるライバルであるスパルタ・ロッテルダムと対戦する。この試合で板倉はベンチ入りできるのだろうか。

また、板倉のトレーニング再開は、ワールドカップ前最後のインターナショナルブレイクに臨む日本代表にとっても朗報だ。

