アヤックス板倉滉が最も難しかった相手は？ 「何がすごいって、デカくて、強くて、速い」

アヤックスの板倉滉は、最も難しい対戦相手としてマルクス・テュラムの名前を挙げた。

川崎フロンターレでデビューして、その後マンチェスター・シティに移籍した板倉。しかし、同クラブで出番はなく、期限付き移籍したフローニンヘンやシャルケで活躍し、その後ボルシア・メンヒェングラートバッハに加入した。ブンデスリーガのクラブで3シーズンにわたって安定したパフォーマンスを示した同選手は、今シーズンからオランダの強豪アヤックスでプレーしている。

ここまで公式戦21試合でプレーする板倉は、今シーズンにはチャンピオンズリーグでデビューも飾った。オランダやドイツ、そして欧州カップ戦の舞台でもプレーした同選手は、アヤックスのU-19チームの練習に参加した日本人のアカデミー選手と対談し、その様子をクラブが公式『X』に投稿した。

アカデミーの選手から最も戦いづらかった相手について問われた板倉は「テュラムかな、テュラム」と回答。ボルシア・メンヒェングラートバッハ時代のチームメイトであり、現在インテルやフランス代表としてプレーする同選手の“すごさ”について語った。

「チームメイトでもやっているし、対戦相手でもやっているけど、すごかった。何がすごいって、そもそもデカくて、強くて、速くて。ポストプレーもできて、ボール持って器用に味方を使えて、ドリブルで自分でも抜ける選手」