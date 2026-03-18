大混乱のAFCON決勝が衝撃の展開に…CAFがセネガルの優勝を没収し、優勝国はモロッコに決定

アフリカサッカー連盟（CAF）は、アフリカ・ネーションズカップ2025の優勝国をモロッコ代表にすることを発表した。

1月18日に行われたアフリカ・ネーションズカップ決勝で、セネガルと開催国モロッコが対戦。スコアレスで90分間を終えると、延長戦の94分にパプ・ゲイェが決勝点をマークし、セネガルが1-0で勝利して2大会ぶり2度目の優勝を飾った。

しかし、この試合の後半アディショナルタイムに大混乱が発生。ブラヒム・ディアスがエル・ハッジ・マリック・ディウフに倒され、VARのレビューの結果モロッコがPKを獲得する。すると、この判定に納得できないセネガルのパペ・ティアウ監督は選手たちにロッカールームへと引き上げるように命じ、スタンドでも衝突が発生するなど、試合は10分以上にわたって中断されていた。

優勝したセネガルの選手たちが後半アディショナルタイムにピッチを去ったことに対しては大きな波紋を広げており、モロッコサッカー連盟は決勝の結果を不服としてCAFに異議申し立てを行っていた。

そして17日、CAFの控訴委員会はアフリカ・ネーションズカップ2025の優勝国を変更することを決定。モロッコの訴えが認められる形となり、「アフリカ・ネーションズカップ規則第84条の適用に基づき、セネガル代表が決勝戦を没収試合とされ、試合結果はモロッコの3–0での勝利として記録されることが決定した」と発表した。

なお、規則第82条では、チームがプレーを拒否、または主審の許可なく試合時間終了前にピッチを離れた場合、そのチームは敗者とみなされ、大会から失格となる。第84条はこの規定を補足するもので、第82条に違反したチームは大会から排除され、当該試合は3-0で敗戦扱いになると定められている。