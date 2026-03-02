なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)が出場するAFC女子アジアカップ・オーストラリア2026。アジア女王を決める今大会では、賞金のほか、ワールドカップ出場権などの各大会への出場権も与えられる。

本記事では、女子アジアカップ2026で優勝した場合に付与される賞金や各大会への出場権を紹介する。

女子アジアカップ優勝するとどうなる？

AFC女子アジアカップ2026は、アジア女王を決める大会だ。この大会で優勝すれば2018年から使用されている高さ52.5cm、重さ5.5㎏のスターリングシルバー製のトロフィーが授与される。また、2022年から賞金が分配されており、今大会では総額180万ドル（約2億8100円）の賞金額が用意され、準決勝に進出した4カ国に分配される。

また、優勝に届かなくても、準決勝（ベスト4）進出で2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権を獲得できる。さらに、準々決勝（ベスト8）進出で2028年ロサンゼルスオリンピックのアジア予選に出場することができる。

なでしこジャパンの女子アジアカップ最高成績は？

なでしこジャパンはこれまでに女子アジアカップに17回出場。2014大会に初優勝を飾り、2018年大会で連覇を成し遂げており、計2度のアジア制覇を誇る。

3連覇を期待された前回大会では準決勝で中国にPK戦の末に敗れて3位で大会を終えていた。

■なでしこジャパンの女子アジアカップ成績

出場回数：18回目（16大会連続）

最高成績：優勝（2014,2018）

前回大会成績：準決勝

AFC女子アジアカップ2026の大会日程は？

AFC女子アジアカップ2026は、3月1日(日)に開幕し、グループステージを経て、13日(金)から準々決勝、17日(火)から準決勝、そして21日(土)に決勝が開催されて、優勝国が決定する。

ラウンド 試合日程 グループステージ 2026年3月1日(日)～10日(火) 準々決勝 2026年3月13日(金)～15日(日) 準決勝 2026年3月17日(火)～18日(水) 順位決定戦 2026年3月19日(木) 決勝 2026年3月21日(土)

AFC女子アジアカップなでしこジャパンの試合日程は？

なでしこジャパンは、グループCでベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと同居。なでしこジャパンの試合日程、キックオフ時刻は以下の通り。なお、グループステージを突破した場合の試合日程は未定。

節 開催日 キックオフ時刻 対戦カード 会場 第1節 2026年3月4日(水) 14:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第2節 2026年3月7日(土) 20:00 インド vs 日本 Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第3節 2026年3月10日(火) 18:00 日本 vs ベトナム Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 準々決勝 2026年3月13日(金)～3月15日(日) 未定 未定 未定 準決勝 2026年3月17日(火)～3月18日(水) 未定 未定 未定 決勝 2026年3月21日(土) 18:00 未定 PStadium Australia

(シドニー/オーストラリア)

※すべて日本時間。

女子アジアカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

DAZN

女子アジアカップ2026は、ネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。その他のプラットフォームでのテレビ放送およびネット配信は予定されていない。

なお、日本戦の解説には、「FIFA女子ワールドカップ ドイツ 2011」の優勝メンバーが集結。鮫島彩氏や岩渕真奈氏に加え、今なお現役としてプレーを続ける安藤梢選手、岩清水梓選手が、それぞれの視点から試合を伝える。

女子アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

