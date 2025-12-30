ACL2・ラウンド16組み合わせが決定！ガンバ大阪は浦項スティーラースと、C・ロナウド所属アル・ナスルはトルクメニスタン勢と激突

AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）は30日にラウンド16の組み合わせ抽選会が行われた。

2025-26シーズンのACL2は、今月11日までにグループステージの全日程が終了。グループFを全勝で通過したガンバ大阪など、ノックアウトステージに進出した16チームが出揃った。そして30日、来年2月10日からスタートするラウンド16の組み合わせ抽選会が行われている。

日本勢唯一の出場クラブであるG大阪は、韓国の浦項スティーラースとの対戦が決定。またクリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスルは、トルクメニスタンのFKアルカダグとの対戦が決まった。

■ACL2 ラウンド16組み合わせ

▽西地区

アル・ザウラーSC（イラク） vs アル・ワスルFC（UAE）

FKアルカダグ（トルクメニスタン） vs アル・ナスルFC（サウジアラビア）

セパハンSC（イラン） vs アル・アハリ・ドーハ（カタール）

エステグラルFC（イラン） vs アル・フセインSC（ヨルダン）

▽東地区

浦項スティーラース（韓国） vs ガンバ大阪（日本）

ラーチャブリーFC（タイ） vs プルシブ・バンドン（インドネシア）

バンコク・ユナイテッド（タイ） vs マッカーサーFC（オーストラリア）

コンアン・ハノイFC（ベトナム） vs タンピネス・ローバーズ（シンガポール）