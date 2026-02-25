ACIDMAN日本武道館公演2025はどこで見れる？配信視聴方法

「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」ツアーファイナル公演の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

ACIDMANとは？

大木伸夫(Vo＆G)を中心に、“生命”“宇宙”をテーマにした壮大な世界を表現し続けている3ピースロックバンド。2002年にメジャーデビューし、7度の日本武道館単独ライブを開催し成功を収めている。 さいたまスーパーアリーナにてロックフェス「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI”」を主催し、2022年は2日間で約4万人を動員した。2026年4月より、全国ツアー「ACIDMAN LIVE TOUR “光学”」開催。全国11ヶ所を廻り、18年振りの幕張メッセにて最終日を迎える。

「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」｜概要

日程・放送予定

U-NEXTの視聴方法

企画ライブ「This is ACIDMAN」は、2021年から毎年開催され、当日のセットリストを事前に発表するACIDMANならではのコンセプトが好評を博している恒例のライブ。単発公演から全国ツアーへとスケールアップした"This is ACIDMAN 2025”では、ACIDMANにとって7年振り7度目となる聖地・日本武道館でツアーファイナルを開催され、その模様がU-NEXTで配信される。

このライブはネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください