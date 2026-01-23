【WRC】FIA世界ラリー選手権2026はどこで見れる？ライブ配信視聴方法

WRC世界ラリー選手権2026 第1戦ラリー・モンテカルロ（モナコ）をもって開幕する。

本記事では、FIA世界ラリー選手権2026のテレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

WRC世界ラリーの放映権は？

2026年のWRC世界ラリー選手権は、ABEMAで無料配信するほか、有料で衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』などで配信される。

▶WRC世界ラリー開幕戦をAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから

WRC世界ラリーはどこで見られる？

WRC世界ラリー選手権2026はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。第1戦の日程は以下のとおりだ。

WRC世界ラリー2026のおすすめ視聴方法

abema

FIA世界ラリー選手権2026は『ABEMA』が配信する。無料会員でも視聴可能だが、映画、ドラマ、ABEMAオリジナル番組が見放題となるプレミアムプランがおすすめだ。

プレミアムプランは広告付きプランの580円(税込)か、通常の広告なしプランの1,080円(税込)から選択が可能。広告なしプランなら追っかけ再生やダウンロード機能も利用できる。