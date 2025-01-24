「ABEMA de DAZN 学割プラン」がスタート！通常年間プランの半額で視聴可能に…町田vs広島は無料生中継

『ABEMA（アベマ）』は24日、学生向けのプラン「ABEMA de DAZN 学割プラン」の提供を開始すると発表した。
今回の「ABEMA de DAZN 学割プラン」では、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生を対象として、「ABEMA de DAZN」を通常の年間プランの半額となる年額16000円（実質、月額1333円）で視聴が可能になる。
また「ABEMA de DAZN」では、2月16日（日）午後2時キックオフの明治安田J1リーグ第1節FC町田ゼルビアvsサンフレッチェ広島が無料生中継予定。新シーズンも昨季と同じく、毎節2試合を無料で生中継することが発表された。
以下に続く
▽主な視聴可能コンテンツ
明治安田Jリーグ/ラ・リーガ/セリエA/リーグ・アン/ポルトガルリーグ/F1/他
▽料金
・年間一括払い（通常）：32000円/年→ 「学割 年間プラン一括払い」16000円/年（実質、1333円/月）
・年間プラン月々払い（通常）：3200円/月（38400円/年）→「学割 年間プラン月々払い」1600円/月（19200円/年）
※「ABEMA de DAZN 学割プラン」は年間プランのみの提供。
※「ABEMA de DAZN学割プラン 月々払い」は、月額1600円にて分割支払い（12回）。