3月のブンデスリーガ8試合がABEMAで無料中継！プレゼントキャンペーンも実施

「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月に開催されるブンデスリーガにおいて毎節2試合・計8試合を無料で生中継することを発表した。
バイエルンの伊藤洋輝やマインツの佐野海舟ら、複数の日本人選手がしのぎを削るブンデスリーガ。3月は日本人対決など注目カードがあり、ABEMAでは4週連続全8試合を無料中継する。
3月2日のフランクフルト vs フライブルクを皮切りに、3月7日のバイエルンvsボルシアMG、3月15日のバイエルンvsウニオン・ベルリンなど、合計8試合が無料中継される。
さらに、毎週「選手サイン入りユニフォーム」が当たるプレゼントキャンペーンも実施。最初の対象試合は第24節「フランクフルトvsフライブルク」となる。
■ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 無料中継試合一覧
第24節
『フランクフルトvsフライブルク』
放送日時：3月2日（月）午前1時～
『レヴァークーゼンvsマインツ』
放送日時：2月28日（土）午後11時20分～
第25節
『ヴォルフスブルクvsハンブルク』
放送日時：3月7日（土）午後11時～
『バイエルンvsボルシアMG』
放送日時：3月7日（土）午前4時20分～
第26節
『レヴァークーゼンvsバイエルン』
放送日時：3月14日（土）午後11時～
『ブレーメンvsマインツ』
放送日時：3月15日（日）午後11時20分～
第27節
『バイエルンvsウニオン・ベルリン』
放送日時：3月21日（土）午後11時～
『ヴォルフスブルクvsブレーメン』
放送日時：3月21日（土）午後11時20分～