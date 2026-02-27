3月のブンデスリーガ8試合がABEMAで無料中継！プレゼントキャンペーンも実施

「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月に開催されるブンデスリーガにおいて毎節2試合・計8試合を無料で生中継することを発表した。

バイエルンの伊藤洋輝やマインツの佐野海舟ら、複数の日本人選手がしのぎを削るブンデスリーガ。3月は日本人対決など注目カードがあり、ABEMAでは4週連続全8試合を無料中継する。

3月2日のフランクフルト vs フライブルクを皮切りに、3月7日のバイエルンvsボルシアMG、3月15日のバイエルンvsウニオン・ベルリンなど、合計8試合が無料中継される。

さらに、毎週「選手サイン入りユニフォーム」が当たるプレゼントキャンペーンも実施。最初の対象試合は第24節「フランクフルトvsフライブルク」となる。

■ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 無料中継試合一覧