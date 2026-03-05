有力メディア選出の「ワールドカップ期待の選手」、日本代表から選ばれた2人は？「見ていて楽しいだけじゃなく…」

有力メディア『The Athletic』は、今夏に行われるFIFAワールドカップで活躍が楽しみな選手をスタッフ100名が1人ずつ選出。日本代表からは2人が選ばれている。

いよいよ開幕まで100日を切ったワールドカップ。中東情勢の緊迫でイランや大陸間プレーオフに挑むイラクの参加にも注目が集まっている状況だが、アメリカ・カナダ・メキシコの史上初の三カ国共催大会に向けて残り約3カ月と迫っている。

そんな中でアメリカに本拠を置く有力メディア『The Athletic』は、スタッフ100名がワールドカップで活躍楽しみな選手を1人ずつピックアップ。8大会連続本大会ヘ進んだ日本代表からは、2選手が選ばれた。

コナー・オニール氏は、フェイエノールトで活躍を続けるFW上田綺世を選出。以下のように期待を込めた。

「いつものようにスーパースターが顔を揃えるワールドカップだが、普段の観戦スタイルとは違う才能に魅了される機会があるのも魅力の1つ。フェイエノールトで18ゴールを奪い、エールディヴィジで得点ランキングトップに立つ上田は、まさにこの条件にピッタリの選手だ」

またマーティン・ロジャーズ氏は、フランクフルトで主力を担うMF堂安律をピックアップ。カタール大会での活躍を評価しつつ、こう説明した。

「エネルギー溢れるプレーは見ていて心から楽しいだけじゃなく、相手チームにとって大きな悩みのタネになり得る。世界屈指の強豪でさえ、果敢にゴールに向かって突進する彼のような選手に、必ずしも対抗策を講じられるわけではない。カタールでドイツとスペインを震撼させた試合で決めたゴールがその証拠だ。サムライブルーは今夏、熱烈なファンの支持を得るだろう。堂安が好調を維持すれば、ファンは大きな歓声を上げるはずだ」

グループFに入った日本代表は、6月14日に初戦で強豪オランダと激突。20日にチュニジア戦を行い、25日の最終節では欧州予選プレーオフBの勝者と対戦する。