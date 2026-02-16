まさかのドンナルンマ加入で控えに…マン・Cの23歳GK「受け入れるしかないけど、来季のことはわからない」

マンチェスター・シティGKジェームズ・トラフォードは、自身の現状について語っている。『ガーディアン』が伝えている。

マンチェスター・Cの下部組織出身であるトラフォード。2023年夏にはバーンリーへと完全移籍したが、昨季チャンピオンシップ（イングランド2部相当）で45試合出場、リーグ最初の16失点（クリーンシート29回）に抑える見事なパフォーマンスを披露して昇格の立役者となった。

この活躍からイングランド代表に招集されるようにもなった23歳GKは、昨夏の移籍市場で古巣マンチェスター・Cに3100万ポンドとされる移籍金で復帰。プレミアリーグ開幕から3試合連続でゴールマウスを守っていた。しかし、移籍市場最終日にイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが加入したことでポジションを奪われる形に。以降はリーグ戦で出場なし、カップ戦で計8試合に出場している。

そんなトラフォードは、15日のFAカップ4回戦サルフォード戦(2-0)後に自身の現状に言及。ドンナルンマの加入は予期していなかったとしつつ、以下のように語った。

「（ドンナルンマ加入は）予想していなかったけど、実際にそうなった。だから受け入れるしかない。そうなってしまったから、毎日ハードワークしてどうなるかを見守り、全力を尽くすだけだ」

「（加入時に正守護神を約束されていたか？）そんなことはない。だから仕方がないんだ。これがフットボール。毎日努力を続けて、試合が来たらできる限りやれることをやるしかない。これは僕のキャリアに新しい経験が加わったに過ぎないんだ。良い学びになったよ」

トラフォードは昨夏、マンチェスター・Cと5年＋1年の契約を結んでいる。しかし、来季以降の残留を明言しなかった。

「どうなるかわからない。フットボールだからね。一日一日を大切に、できる限りの努力をするんだ。何が起きても仕方がない。もちろん契約があるけど、来シーズンはどうなるかわからないよ。ただ一日一日を大切に、成長しようと努力するだけなんだ」