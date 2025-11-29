水戸、最終節快勝でJ2初優勝＆J1初昇格を達成！長崎は2位転落も8シーズンぶりのJ1復帰

明治安田J2リーグは29日に最終節が各地で行われた。

前節の水戸ホーリーホックとの天王山を制し、首位に浮上したV・ファーレン長崎（勝ち点69／得失点差＋19）。J1リーグへの自動昇格、そしてJ2リーグ優勝に王手をかけた状態で、4位・徳島ヴォルティスとの最終節を迎えた。

しかし試合は序盤から徳島のペースで続き、18分にはエウシーニョにバー直撃のシュートを許す。その後も主導権を握れずに守勢に回る時間が続くと、41分についに失点。ボックス内へのクロスを跳ね返せず、最後は渡大生に強烈なボレーシュートを叩き込まれた。長崎は1点ビハインドで前半を折り返す。それでも、後半頭から2選手を入れ替えて反撃を狙うと、68分に翁長聖が同点弾を奪った。試合を振り出しに戻すと、1-1で終えた。

一方、前節の直接対決を落としたことで2位に転落した水戸（勝ち点67／得失点差＋19）は、16位・大分トリニータとホームで対戦。勝てば文句無しで自動昇格を決められる状況で最終節に挑んだが、前半をスコアレスで折り返したものの、後半開始2分で多田圭佑が先制ゴールを奪う。その後も勢いに乗ってチャンスを作っていくと、75分には山本隼大が見事なミドルシュートを叩き込んでリードを広げた。このまま無失点で試合を終え、2-0で勝利を飾っている。

また、3位につけているジェフユナイテッド千葉（勝ち点66／得失点差＋17）は、ホームでFC今治と対戦。前半のうちにカルリーニョス・ジュニオ、鈴木大輔がネットを揺らして2点リードで折り返すことに成功する。さらに後半開始直後にオウンゴールで3点目、74分に石川大地が4点目を奪った。終盤にはエドゥアルドにもゴールが生まれ、5-0で快勝を収めている。

この結果、最終節を終えたJ2リーグ上位3チームの順位は以下のように確定した。

1位：水戸ホーリーホック（勝ち点70／得失点差＋21）

2位：V・ファーレン長崎（勝ち点70／得失点差＋19）

3位：ジェフユナイテッド千葉（勝ち点69／得失点差＋22）

水戸はクラブ史上初のJ2リーグ優勝を達成、そして初のJ1リーグ昇格を決めている。一方で長崎は2位に転落したものの、8シーズンぶりのJ1復帰が決定。快勝の千葉は1ポイント届かず、昇格プレーオフにまわることとなった。