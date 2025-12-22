【各賞一覧】J2のMVPは得点王マテウス・ジェズス！ベストイレブンは優勝の水戸から最多4名選出

明治安田J2アウォーズが22日に開催され、最優秀選手賞にはFWマテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）が輝いた。

水戸ホーリーホックの初優勝＆初のJ1昇格で幕を閉じた今季のJ2リーグ。そして22日に行われたJ2アウォーズで、各賞の受賞者が確定している。

最優秀選手賞に輝いたのは、今季38試合出場19ゴールを奪ったマテウス・ジェズスに。得点王とのダブル受賞となっている。長崎の昇格の立役者は、受賞に際して「厳しいシーズンでしたので非常に嬉しく思っています。この受賞はチームメイトとサポーターのおかげです。選手達の犠牲心がなければ、僕は活躍できていなかったし、サポーターの声援が合ったからこそ走り切る事ができました。本当にありがとうございました」とチーム・サポーターに感謝の言葉を口にしている。

またベストイレブンには、優勝した水戸から最多4名が選出。10名がJ2リーグで初のベストイレブンに入った。

J2各賞は以下の通り。

【最優秀選手賞】

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

【ベストイレブン】

▽GK

田中颯（徳島ヴォルティス）

▽DF

飯田貴敬（水戸ホーリーホック）

大森渚生（水戸ホーリーホック）

市原吏音（RB大宮アルディージャ）

山田奈央（徳島ヴォルティス）

▽MF

高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

山口蛍（V・ファーレン長崎）

▽FW

渡邉新太（水戸ホーリーホック）

マルクス・ヴィニシウス（FC今治）

【得点王】

マテウス・ジェズス（19ゴール）

【最優秀ゴール賞】

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

第29節：仙台 vs. 水戸（ユアスタ）17分

【優勝監督賞】

森直樹（水戸ホーリーホック）

【優秀監督賞】

高木琢也（V・ファーレン長崎）

【フェアプレー賞】

カターレ富山、愛媛FC、ロアッソ熊本

【フェアプレー個人賞】

林彰洋（ベガルタ仙台）

松田佳大（レノファ山口FC）

藤井皓也（ロアッソ熊本）