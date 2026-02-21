PL最多出場記録更新のミルナー「大きな数字だが、それに集中しているわけではない」

ブライトンのジェームズ・ミルナーが大記録達成に喜びを語った。『Sussex World』が伝えている。

ブライトンは21日、プレミアリーグ第27節でブレントフォードと対戦。スタメンに入った40歳MFミルナーがデビュー24シーズン目にしてプレミアリーグ史上最多出場記録を更新している（654）。試合はブライトンが2-0と勝利を収めている。

ミルナーは「このことについて話すのはもういいだろう」と話しつつ、勝利と自身についてこう語った。

「今日の勝利は本当に重要だった。チームに貢献し、成長し、より良くなり、そして試合に勝ち続けたいと常に思っている。654試合という数字を突破するのはもちろん大きな数字だが、私は特にそれに集中しているわけではない。私を知っている人なら誰でも、私がチームのために全力を尽くしていることを知っている」

「家族、友人、理学療法士、スポーツ科学者など、ここまで来るのを支えてくれた全ての人に感謝の意を表す良い機会だ。多くの素晴らしいクラブや人々と協力し、ここまで来られたのは幸運だった」

さらに、ミルナーは「正直に言うと、もうそのことについて聞かれなくなって、自分のサッカーに集中できるのは嬉しい。ブライトンで良い結果を出して、シーズンを力強く終えたいと思っている。チームに貢献できる機会を得られたことを嬉しく思っている」と続けた。

また、元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏は「ミリーは記録を破るに値する。彼がいかにプロフェッショナルで、キャリアを通していかに懸命に努力してきたかはよく知られていると思う。これは信じられない記録だ。努力すれば必ず報われるということを証明している。彼は今40歳だが、最近の選手はもう少し年を取ってもプレーを続けるだろう」と称賛した。