3年ぶり復帰の宇佐美貴史が先発！主力大量流出のG大阪と8戦未勝利の名古屋が激突
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7月20日に行われる明治安田生命J1リーグ第20節で名古屋グランパスとガンバ大阪が対戦する。試合に先立って両チームのスターティングメンバーが発表された。
勝ち点差はわずか2。8試合未勝利の4連敗と苦境に陥る9位・名古屋と、主力の大量流出で暗雲が立ち込めるG大阪の一戦。
名古屋は今夏に獲得した太田宏介が先発入りした一方で、トレーニング中に負傷した米本拓司はベンチ外となった。G大阪は、3年ぶりのJリーグ復帰が決まった宇佐美貴史がスタメン入りした。
両チームのメンバーは以下の通り。
【名古屋グランパス】
▽先発メンバー
GK 1 ランゲラック
DF 20 中谷進之介
DF 34 藤井陽也
DF 36 太田宏介
MF 6 宮原和也
MF 8 ジョアン・シミッチ
MF 21 エドゥアルド・ネット
MF 23 吉田豊
FW 7 ジョー
FW 25 前田直輝
FW 29 和泉竜司
▽控えメンバー
GK 16 武田洋平
DF 31 金井貢史
MF 4 小林裕紀
MF 9 長谷川アーリアジャスール
FW 10 ガブリエル・シャビエル
FW 27 相馬勇紀
FW 32 赤崎秀平
【ガンバ大阪】
▽先発メンバー
GK 1 東口順昭
DF 13 菅沼駿哉
DF 19 金英權
DF 27 高尾瑠
MF 7 遠藤保仁
MF 10 倉田秋
MF 21 矢島慎也
MF 34 福田湧矢
FW 9 アデミウソン
FW 33 宇佐美貴史
FW 38 中村敬斗
▽控えメンバー
GK 23 林瑞輝
DF 30 青山直晃
MF 8 小野瀬康介
MF 28 高宇洋
MF 29 高江麗央
FW 39 渡邉千真
FW 40 食野亮太郎