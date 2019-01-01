3年ぶり復帰の宇佐美貴史が先発！主力大量流出のG大阪と8戦未勝利の名古屋が激突

7月20日に行われる明治安田生命J1リーグ第20節で名古屋グランパスとガンバ大阪が対戦する。試合に先立って両チームのスターティングメンバーが発表された。

勝ち点差はわずか2。8試合未勝利の4連敗と苦境に陥る9位・名古屋と、主力の大量流出で暗雲が立ち込めるG大阪の一戦。

名古屋は今夏に獲得した太田宏介が先発入りした一方で、トレーニング中に負傷した米本拓司はベンチ外となった。G大阪は、3年ぶりのJリーグ復帰が決まった宇佐美貴史がスタメン入りした。

両チームのメンバーは以下の通り。

【名古屋グランパス】

▽先発メンバー

GK 1 ランゲラック

DF 20 中谷進之介

DF 34 藤井陽也

DF 36 太田宏介

MF 6 宮原和也

MF 8 ジョアン・シミッチ

MF 21 エドゥアルド・ネット

MF 23 吉田豊

FW 7 ジョー

FW 25 前田直輝

FW 29 和泉竜司

▽控えメンバー

GK 16 武田洋平

DF 31 金井貢史

MF 4 小林裕紀

MF 9 長谷川アーリアジャスール

FW 10 ガブリエル・シャビエル

FW 27 相馬勇紀

FW 32 赤崎秀平

【ガンバ大阪】

▽先発メンバー

GK 1 東口順昭

DF 13 菅沼駿哉

DF 19 金英權

DF 27 高尾瑠

MF 7 遠藤保仁

MF 10 倉田秋

MF 21 矢島慎也

MF 34 福田湧矢

FW 9 アデミウソン

FW 33 宇佐美貴史

FW 38 中村敬斗

▽控えメンバー

GK 23 林瑞輝

DF 30 青山直晃

MF 8 小野瀬康介

MF 28 高宇洋

MF 29 高江麗央

FW 39 渡邉千真

FW 40 食野亮太郎