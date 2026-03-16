ネイマールがW杯前最後の活動から落選…ブラジル代表が3月の招集メンバー発表

ブラジルサッカー連盟（CBF）は16日、3月の代表メンバーを発表した。
2026年北中米ワールドカップ（W杯）メンバー発表前最後の活動となるブラジル。今活動は開催国の1つであるアメリカを舞台とし、フランス代表、クロアチア代表とそれぞれ国際親善試合として戦う。
カルロ・アンチェロッティ監督は今活動に26選手を呼び、レオ・ペレイラ、ガブリエル・サラ、ラヤン、イゴール・チアゴが初のメンバー入り。一方で、ネイマールは落選した。以下が招集メンバーとなる。
GK
アリソン・ベッカー（リヴァプール/イングランド）
ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）
DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
ブレーメル（ユヴェントス/イタリア）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト/ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
ロジェール・イバニェス（アル・アハリ/サウジアラビア）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン/フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ/イタリア）
MF
アンドレイ・サントス（チェルシー/イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド/サウジアラビア）
ガブリエウ・サラ（ガラタサライ/トルコ）
FW
エンドリッキ（リヨン/フランス）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル/イングランド）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード/イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト/ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー/イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ/スペイン）
ラヤン（ボーンマス/イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー/スペイン）