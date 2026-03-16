ネイマールがW杯前最後の活動から落選…ブラジル代表が3月の招集メンバー発表

ブラジルサッカー連盟（CBF）は16日、3月の代表メンバーを発表した。

2026年北中米ワールドカップ（W杯）メンバー発表前最後の活動となるブラジル。今活動は開催国の1つであるアメリカを舞台とし、フランス代表、クロアチア代表とそれぞれ国際親善試合として戦う。

カルロ・アンチェロッティ監督は今活動に26選手を呼び、レオ・ペレイラ、ガブリエル・サラ、ラヤン、イゴール・チアゴが初のメンバー入り。一方で、ネイマールは落選した。以下が招集メンバーとなる。

GK

アリソン・ベッカー（リヴァプール/イングランド）

ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）

エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）

DF

アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

ブレーメル（ユヴェントス/イタリア）

ダニーロ（フラメンゴ）

ドウグラス・サントス（ゼニト/ロシア）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

ロジェール・イバニェス（アル・アハリ/サウジアラビア）

レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン/フランス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ/イタリア）

MF

アンドレイ・サントス（チェルシー/イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ダニーロ（ボタフォゴ）

ファビーニョ（アル・イテハド/サウジアラビア）

ガブリエウ・サラ（ガラタサライ/トルコ）

FW

エンドリッキ（リヨン/フランス）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル/イングランド）

イゴール・チアゴ（ブレントフォード/イングランド）

ルイス・エンヒキ（ゼニト/ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ジョアン・ペドロ（チェルシー/イングランド）

ハフィーニャ（バルセロナ/スペイン）

ラヤン（ボーンマス/イングランド）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー/スペイン）