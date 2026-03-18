アルゼンチン代表、国内でのW杯壮行試合に向けてメッシら28選手を招集…新顔は2人

アルゼンチンサッカー協会（AFA）は18日、今月の代表ウィークに向けた招集メンバーを発表した。

来たる2026年北中米ワールドカップ（W杯）で大会連覇がかかるアルゼンチン代表。今月はコパ・アメリカ王者として、EURO王者のスペイン代表とカタールで“フィナリッシマ”を予定したが、中東情勢の不安で開催が一転中止となり、31日に国内でグアテマラ代表とのフレンドリーマッチに臨む。

アルゼンチンを率いるリオネル・スカローニ監督は国内での壮行試合に向けて28選手を呼び、インテルFWラウタロ・マルティネスらが選外の一方で、インテル・マイアミFWリオネル・メッシらが順調にメンバー入り。エストゥディアンテスDFトマス・パラシオスとラシン・クラブDFガブリエル・ロハスが新顔となった。

以下が招集メンバーとなる。

GK

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ/イングランド）

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）

フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

DF

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）

レオナルド・バレルディ（マルセイユ/フランス）

マルコス・セネシ（ボーンマス/イングランド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ/ポルトガル）

トマス・パラシオス（エストゥディアンテス）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン/フランス）

ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）

マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）

MF

レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）

マクシモ・ペローネ（コモ/イタリア）

アレクシス・マクアリスター（リヴァプール/イングランド）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー/イングランド）

バレンティン・バルコ（ストラスブール/フランス）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ/アメリカ）

エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン/ドイツ）

FW

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ/アメリカ）

ニコ・パス（コモ/イタリア）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ/ポルトガル）

ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ホセ・マヌエル・ロペス（パウメイラス/ブラジル）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）