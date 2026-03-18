アルゼンチン代表、国内でのW杯壮行試合に向けてメッシら28選手を招集…新顔は2人

アルゼンチンサッカー協会（AFA）は18日、今月の代表ウィークに向けた招集メンバーを発表した。
来たる2026年北中米ワールドカップ（W杯）で大会連覇がかかるアルゼンチン代表。今月はコパ・アメリカ王者として、EURO王者のスペイン代表とカタールで“フィナリッシマ”を予定したが、中東情勢の不安で開催が一転中止となり、31日に国内でグアテマラ代表とのフレンドリーマッチに臨む。
アルゼンチンを率いるリオネル・スカローニ監督は国内での壮行試合に向けて28選手を呼び、インテルFWラウタロ・マルティネスらが選外の一方で、インテル・マイアミFWリオネル・メッシらが順調にメンバー入り。エストゥディアンテスDFトマス・パラシオスとラシン・クラブDFガブリエル・ロハスが新顔となった。
以下が招集メンバーとなる。
GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ/イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）
フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
DF
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ/フランス）
マルコス・セネシ（ボーンマス/イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ/ポルトガル）
トマス・パラシオス（エストゥディアンテス）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン/フランス）
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
MF
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
マクシモ・ペローネ（コモ/イタリア）
アレクシス・マクアリスター（リヴァプール/イングランド）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー/イングランド）
バレンティン・バルコ（ストラスブール/フランス）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ/アメリカ）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン/ドイツ）
FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ/アメリカ）
ニコ・パス（コモ/イタリア）
ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ/ポルトガル）
ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ホセ・マヌエル・ロペス（パウメイラス/ブラジル）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）