久保裕也、32歳での現役引退を電撃発表 「プロサッカー選手としてのキャリアに一区切り」

元日本代表FW久保裕也が3日に現役引退を発表した。

32歳FWは自身のインスタグラムで京都サンガF.C.、ヤングボーイズ、ヘント、ニュルンベルク、FCシンシナティ、そして日本代表でプレーした当時の写真を添えながら、英語と日本語で現役引退を報告している。

「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」

「これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれました。関わってくださったすべてのクラブ、仲間、監督・スタッフの皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さんに、心から感謝しています」

「それぞれの場所で出会えた皆さんのおかげで、選手としてだけでなく、人としても成長することができました。すべての出会いに、感謝の気持ちでいっぱいです」

「そして、最後にシンシナティでプレーできたことを、本当に誇りに思っています。温かく迎えてくれた街の皆さん、クラブ、サポーターの皆さんのおかげで、最高の時間を過ごすことができました。この場所でキャリアを締めくくれたことを、とても幸せに思います」

「次のステージに向けて新しい挑戦を続けていきます。サッカーがくれたすべてに感謝しながら。これまでと同じように、情熱を持って前に進んでいきます。これまで本当にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします」

13試合2ゴールの日本代表歴を持つ久保は高校3年生だった2011年4月に京都の下部組織からトップチームに上がり、2013年夏のヤングボーイズ移籍で海外に挑戦。その後、ヘントや、ニュルンベルクと欧州のクラブを渡り歩き、2020年1月にシンシナティ入りでアメリカに活躍の舞台を移した。

シンシナティではボランチでのプレーにも挑戦するなかで、通算179試合の出場数をマーク（19得点9アシスト）。シンシナティと2023年12月に1年延長オプションを伴う2025シーズンまでの契約を新たに結んだ後、現在はフリーだった。