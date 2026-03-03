プレミアで2年連続二桁ゴール…ブライトンの頼れる35歳元イングランド代表FWに来季残留報道

ブライトンで日本代表FW三笘薫とチームメイトの元イングランド代表FWダニー・ウェルベックは来季残留が決まったようだ。

かつてマンチェスター・ユナイテッドや、アーセナル、さらにイングランド代表でも選手キャリアを紡いだウェルベック。17歳だった2018年にマンチェスター・Uでプロデビューしてから、今や35歳とベテランの域に入ったが、今季もここまでプレミアリーグで10ゴールと2年連続の二桁得点を成し遂げるなど、健在ぶりをアピールしている。

ポストプレーを駆使して周りをうまく使うなどでも成熟した姿を示すウェルベックだが、ブライトンとの契約は今季限り。したがって、今季終了後の去就が不透明だったが、イギリス『BBC』によると、ブライトンが1年延長オプションを行使したという。

2024年5月にウェルベックとの新契約を発表した際、2026年夏までの延長とだけ明らかにしたブライトンだが、どうやら1年延長オプションを盛り込んでいた模様。これにより、ウェルベックは来季もブライトンでプレーする運びとなっている。

なお、近年の好パフォーマンスからイングランド代表復帰の待望論も巻き起こるウェルベックはワトフォードでのプレーを挟み、2020年夏にブライトン入り。ブライトンでは通算191試合で48得点17アシストをマークしている。