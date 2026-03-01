外交的緊張走るイラン、W杯不参加も？ 連盟会長「楽しみにするのは難しい」

イラン・イスラム共和国サッカー連盟（FFIRI）のメフディ・タージ会長がアメリカおよびイスラエルによる軍事攻撃を受けて、2026年北中米ワールドカップ（W杯）出場に厳しい見通しを示した。

アメリカはイスラエルとともに2月28日にイランに攻撃を開始。この紛争で外交的緊張が走り、イランのW杯出場も危ぶまれる事態に陥るなか、スペイン『マルカ』が報じたところによれば、タージ氏は自身の見解として大会参加を見送る可能性を示唆したという。

「今日の出来事とアメリカの攻撃を考慮すると、W杯を楽しみにするのは難しそうだ。しかし、判断はスポーツ界の責任者が下すべきだ」

また、『The Athletic』によると、国際サッカー連盟（FIFA）はこの件の動向を注視しながら、W杯への出場資格を持つすべての国の参加に主眼を置いているといい、マティアス・グラフストロム事務総長はこう述べている。

「私も同じように、今朝のニュースで知った。本日は年次総会だったが、詳細についてコメントするのは時期尚早だ。とはいえ、もちろん、世界中のあらゆる問題の動向を注視していく」

「我々がワシントンで組み合わせ抽選会を行った際、全チームが参加した。我々の目標はもちろん、全員が参加する安全なW杯を開催することだ」

W杯に4大会連続7回目の出場となるイラン代表は本大会のグループリーグでG組に入り、ニュージーランド代表、ベルギー代表、エジプト代表と同居。試合の舞台はすべてアメリカとなっている。