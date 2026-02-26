Goal.com
europaleague(C)Getty Images
Emma Mizuki

ELラウンド16進出チームが決定…伊東純也＆横山歩夢擁するヘンクは鈴木唯人所属のフライブルクorローマと激突へ

【欧州・海外サッカー ニュース】ヨーロッパリーグ（EL）のベスト16進出チームが出揃った。

ヨーロッパリーグ（EL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ2ndレグが26日に行われ、ラウンド16進出チームが出揃った。

リーグフェーズからリヨン、アストン・ヴィラ、FCミッティラン、レアル・ベティス、ポルト、ブラガ、フライブルク、ローマの8チームがストレートインでラウンド16入り。残り8つの枠を巡るプレーオフからはリール、パナシナイコス、フェレンツヴァーロシュTC、シュトゥットガルト、セルタ、ノッティンガム・フォレスト、ヘンク、ボローニャの進出が決まった。

日本人所属クラブでは前田大然＆旗手怜央のセルティックこそ敗退したものの、伊東純也＆横山歩夢のヘンクがリーグフェーズでストレートインを決めている鈴木唯人所属のフライブルクに続く形で勝ち残り。ヘンクはラウンド16で実現すれば日本人対決も注目どころとなるフライブルクか、ローマのいずれかと激突する。

抽選会は現地時間27日にスイスで予定。現時点で可能性のあるラウンド16組み合わせは以下となる。

フェレンツヴァーロシュTC vs ポルトorブラガ

パナシナイコス vs FCミッティランorレアル・ベティス

ヘンク　vs フライブルクorローマ

セルタ vs リヨンorアストン・ヴィラ

シュトゥットガルト vsブラガorポルト

ノッティンガム・フォレスト vs レアル・ベティスorFCミッティラン

ボローニャ vs ローマorフライブルク

リール vs アストン・ヴィラorリヨン

