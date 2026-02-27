ELラウンド16のカード決定！ 伊東純也所属のヘンクと鈴木唯人所属のフライブルクが激突

2025-26シーズンのヨーロッパリーグ（EL）ラウンド16組み合わせ抽選会が27日に行われ、対戦カードが決まった。

ELでは、36クラブが参加したリーグフェーズを1位～8位で終えた8クラブがベスト16にストレートイン。9位～24位のチームはホーム＆アウェーのプレーオフを戦い、26日までに16強が決まった。

ラウンド16のカードでは、鈴木唯人が所属するフライブルクと伊東純也、横山歩夢らが所属するヘンクとの対戦が決定した。そのほか、ボローニャvsローマのイタリア同国対決などが実現している。

ELラウンド16はファーストレグが3月12日、セカンドレグが同19日に開催される。

■ELラウンド16組み合わせ

フェレンツヴァーロシュTC vs ブラガ

パナシナイコス vs レアル・ベティス

ヘンク vs フライブルク

セルタ vs リヨン

シュトゥットガルト vs ポルト

ノッティンガム・フォレスト vs FCミッティラン

ボローニャ vs ローマ

リール vs アストン・ヴィラ

■準々決勝

フェレンツヴァーロシュTC×ブラガの勝者vsパナシナイコス×レアル・ベティスの勝者…①

ヘンク×フライブルクの勝者vsセルタ×リヨンの勝者…②

シュトゥットガルト×ポルトの勝者vsノッティンガム・フォレスト×FCミッティランの勝者…③

ボローニャ×ローマの勝者vsリール×アストン・ヴィラの勝者…④

■準決勝

①の勝者vs②の勝者…【1】

③の勝者vs④の勝者…【2】

■決勝

【1】の勝者vs【2】の勝者