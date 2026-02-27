Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ito-suzuki(C)Getty Images
RON

ELラウンド16のカード決定！ 伊東純也所属のヘンクと鈴木唯人所属のフライブルクが激突

【欧州・海外サッカー ニュース】ヨーロッパリーグ（EL）のラウンド16組み合わせ抽選会が開催された。

お得な決勝トーナメントパスを販売中！

WOWOW

WOWOW「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス

2026年2月28日まで限定で販売中！

月々かなりお得に視聴可能

WOWOWオンデマンド

CL・EL 2025-26決勝Tパス

今すぐチェック

2025-26シーズンのヨーロッパリーグ（EL）ラウンド16組み合わせ抽選会が27日に行われ、対戦カードが決まった。

ELでは、36クラブが参加したリーグフェーズを1位～8位で終えた8クラブがベスト16にストレートイン。9位～24位のチームはホーム＆アウェーのプレーオフを戦い、26日までに16強が決まった。

ラウンド16のカードでは、鈴木唯人が所属するフライブルクと伊東純也、横山歩夢らが所属するヘンクとの対戦が決定した。そのほか、ボローニャvsローマのイタリア同国対決などが実現している。

ELラウンド16はファーストレグが3月12日、セカンドレグが同19日に開催される。

■ELラウンド16組み合わせ

プレミアシップ
レンジャーズ crest
レンジャーズ
RAN
セルティック crest
セルティック
CEL
ジュピラー･プロリーグ
ヘンク crest
ヘンク
GNK
ヘント crest
ヘント
GNT

フェレンツヴァーロシュTC vs ブラガ

パナシナイコス vs レアル・ベティス

ヘンク vs フライブルク

セルタ vs リヨン

シュトゥットガルト vs ポルト

ノッティンガム・フォレスト vs FCミッティラン

ボローニャ vs ローマ

リール vs アストン・ヴィラ

■準々決勝

フェレンツヴァーロシュTC×ブラガの勝者vsパナシナイコス×レアル・ベティスの勝者…①

ヘンク×フライブルクの勝者vsセルタ×リヨンの勝者…②

シュトゥットガルト×ポルトの勝者vsノッティンガム・フォレスト×FCミッティランの勝者…③

ボローニャ×ローマの勝者vsリール×アストン・ヴィラの勝者…④

■準決勝

①の勝者vs②の勝者…【1】

③の勝者vs④の勝者…【2】

■決勝

【1】の勝者vs【2】の勝者

広告
0