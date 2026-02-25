モロッコ代表、W杯開幕まで4カ月切るも監督交代？ 後任探しでチャビ氏らと接触か

モロッコ代表に監督交代の可能性が浮上している。『The Athletic』が報じた。

元日本代表指揮官のヴァイッド・ハリルホジッチ氏もかつて監督を務めたモロッコ。ワリド・レグラギ監督が就任してからは2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）でベスト4入りを果たしたほか、現チームにもアクラフ・ハキミや、ブラヒム・ディアスをはじめ、欧州の第一線でプレーする有力選手が揃っており、メキメキと力をつける国として評判を上げている。

来たる2026年北中米W杯でも注目国の1つに数えられるモロッコだが、先のアフリカ・ネーションズカップで決勝まで駒を進めながら準優勝で終戦。2023年大会に続いて優勝を逃す結果となり、レグラギ監督は現実的なプレースタイルとともに、自身の進退を巡っても疑問の声が投げかけられるなど、視線が厳しくなっている。

そんなレグラギ監督は2026年北中米W杯の開幕まで約4カ月を切っているが、進退が揺らいでいる状況で、大会を待たずして退任する可能性が高いとのこと。モロッコサッカー連盟（FRMF）は現時点で指揮官の退任を否定しているものの、水面下で後任を探し始めている模様だ。

FRMFはすでに複数の後任候補と話し合いを行っており、元バルセロナ指揮官のチャビ・エルナンデス氏もその1人とも。だが、チャビ氏は現時点で合意に至ってないといい、指揮を執るなら2026年北中米W杯後の就任を望んでいるようだ。