総額は10.8億円…Jリーグ、2026特別シーズンの配分金支給基準額＆対象候補10クラブが決定！ 支給額トップは？

Jリーグは24日、2026特別シーズンの配分金についてを発表した。

このたび、2026特別シーズンにおける理念強化配分金の配分金支給基準額および、支給対象候補クラブが決定。2026特別シーズンは総額で約10億8000万円が理念強化配分金として支給される見込みで、候補クラブは2024シーズンのJ1リーグ年間順位1位から3位までのクラブ、2025シーズンのJ1年間順位1位から10位までのクラブ、そして2025シーズンの年間ファン指標順位が1位から10位までのクラブが対象となる。

支給額トップは2億円のヴィッセル神戸で、2位に1億8500万円の鹿島アントラーズ、3位に1億7500万円のサンフレッチェ広島。理念強化配分金の支給対象候補クラブは活用計画の審査と承認を経て、5月に支給が決定する。以下が配分金の総支給額と候補クラブになる。

■配分金の総支給額と候補クラブ

（）内＝2024シーズンのJ1リーグ年間競技順位、2025シーズンのJ1リーグ年間競技順位、2025シーズンの年間ファン指標順位の内訳

ヴィッセル神戸

2億円（1億2500万円、6000万円、1500万円）

鹿島アントラーズ

1億8500万円（なし、1億2500万円、6000万円）

サンフレッチェ広島

1億7500万円（9000万円、7500万円、1000万円）

浦和レッズ

1億1500万円（なし、3000万円、8500万円）

柏レイソル

9000万円（なし、9000万円、なし）

FC町田ゼルビア

8000万円（3500万円、4500万円、なし）

京都サンガF.C.

7500万円（なし、7500万円、なし）

川崎フロンターレ

4500万円（なし、2500万円、2000万円）

ガンバ大阪

4500万円（なし、2000万円、2500万円）

横浜F・マリノス

3500万円（なし、なし、3500万円）

セレッソ大阪

1500万円（なし、1500万円、なし）

名古屋グランパス

1000万円（なし、なし、1000万円）

清水エスパルス

500万円（なし、なし、500万円）

FC東京

500万円（なし、なし、500万円）

また、2025シーズンの全Jクラブに対して、同シーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等で配分する2025年度におけるファン指標配分金の支給金額も決定。こちらは総額約13億6000万円で、トップは¥90,280,252の浦和レッズとなっている。

■2025年度におけるファン指標配分金の支給金額

※シーズン視聴パス販売実績を含むため理念強化配分金の人気順位とは採番順が異なる。

1.浦和レッズ

¥90,280,252

2.鹿島アントラーズ

¥75,340,718

3.横浜F・マリノス

¥71,395,352

4.川崎フロンターレ

¥63,888,077

5.ガンバ大阪

¥58,630,491

6.名古屋グランパス

¥57,403,819

7.ヴィッセル神戸

¥54,711,257

8.サンフレッチェ広島

¥49,863,677

9.清水エスパルス

¥48,066,250

10.FC東京

¥45,234,763

11.アルビレックス新潟

¥44,909,536

12.柏レイソル

¥40,825,073

13.セレッソ大阪

¥40,698,223

14.京都サンガF.C.

¥37,075,395

15.北海道コンサドーレ札幌

¥36,266,355

16.湘南ベルマーレ

¥34,223,963

17.FC町田ゼルビア

¥33,254,063

18.アビスパ福岡

¥32,742,659

19.東京ヴェルディ

¥30,566,523

20.ファジアーノ岡山

¥30,464,642

21.ジュビロ磐田

¥29,188,763

22.横浜FC

¥28,402,960

23.ジェフユナイテッド千葉

¥27,600,637

24.ベガルタ仙台

¥22,367,935

25.V・ファーレン長崎

¥20,195,902

26.RB大宮アルディージャ

¥18,744,975

27.サガン鳥栖

¥18,264,422

28.徳島ヴォルティス

¥17,735,484

29.大分トリニータ

¥16,888,970

30.モンテディオ山形

¥15,908,436

31.ヴァンフォーレ甲府

¥14,584,783

32.ロアッソ熊本

¥13,055,762

33.水戸ホーリーホック

¥11,593,777

34.レノファ山口FC

¥9,917,846

35.愛媛FC

¥9,538,942

36.いわきFC

¥9,333,500

37.カターレ富山

¥8,941,638

38.藤枝MYFC

¥8,842,982

39.FC今治

¥8,767,216

40.松本山雅FC

¥8,446,048

41.ブラウブリッツ秋田

¥8,052,803

42.鹿児島ユナイテッドFC

¥4,969,942

43.ツエーゲン金沢

¥4,510,091

44.栃木SC

¥3,946,454

45.FC岐阜

¥3,778,455

46.アスルクラロ沼津

¥3,646,323

47.ギラヴァンツ北九州

¥3,475,654

48.栃木シティ

¥3,290,927

49.ザスパ群馬

¥3,266,794

50.テゲバジャーロ宮崎

¥3,086,126

51.FC大阪

¥3,008,004

52.AC長野パルセイロ

¥2,873,192

53.SC相模原

¥2,551,278

54.FC琉球

¥2,503,690

55.ヴァンラーレ八戸

¥2,310,482

56.カマタマーレ讃岐

¥2,265,238

57.ガイナーレ鳥取

¥2,140,607

58.福島ユナイテッドFC

¥2,071,245

59.奈良クラブ

¥2,019,109

60.高知ユナイテッドSC

¥2,017,080